Баскетболисты "Барнаула" выиграли группу Кубка России

Баскетболисты клуба "Барнаул" заняли первое место в групповом этапе розыгрыша Кубка России среди мужских команд, который прошел в Магнитогорске.

Соперниками алтайской команды по группе "В" были "Енисей-2" (Красноярск), "Нефтехимик" (Тобольск) и "Металлург" (Магнитогорск). Еще одного участника – "Парму-М" из Перми – сняли с турнира из-за коронавируса.

"Барнаул" выиграл все три матча и стал лучшей командой группового этапа. В заключительной игре 27 сентября подопечные Евгения Горева одолели магнитогорский "Металлург" со счетом 84:73. До этого алтайский коллектив одержал победы над "Енисеем-2" (88:76) и "Нефтехимиком" (104:71).

"Барнаул" вышел в плей-офф турнира с первого места. Соперник алтайской команды по 1/16 финала станет известен позже.