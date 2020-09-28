В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на новое плато по коронавирусу

Новое плато заболеваемости коронавирусом в России ожидается к октябре. При этом показатели по COVID-19 уже не вернутся к весенним уровням. Об этом РИА "Новости" заявил советник главы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, сейчас заболеваемость "еще немного вырастет", после чего суточный прирост зараженных будет некоторое время находиться на одном уровне.

"Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение", – отметил Малеев.

По мнению академика, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно. Стоит сосредоточиться на прежних рекомендациях, таких как перевод сотрудников на удаленку и самоизоляция для пожилых людей, уверен эксперт.

Малеев уточнил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для производств, культурных организаций и образовательных учреждений.

Как ранее сообщил amic.ru, 28 сентября в России впервые за три месяца выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число больных достигло 1 159 573 случаев.