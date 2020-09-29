Стало известно, сколько россиян привились от гриппа

1 сентября во всех регионах России стартовала прививочная кампания против гриппа. С тех пор вакцину уже поставили свыше 24,6 млн россиян, что составляет 16,8% от численности населения страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что на 39-й неделе 2020 года в стране регистрируется заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

При этом превышение недельных порогов заболеваемости фиксируется в основном среди детей в возрасте 7-14 лет и взрослых. Эпидемический порог несущественно превышен в 20-ти субъектах.

Ранее врач скорой помощи Петр Давыдов рассказал, как отличить простуду от гриппа. По словам медика, сделать это можно сразу по нескольким симптомам.