"Цифровой зачет". АлтГТУ поможет школьникам сдать ЕГЭ по информатике

В Алтайском крае 1 октября 2020 года стартует программа профессионального наставничества "Цифровой зачет". В рамках проекта организуют мастер-классы по программированию "Цифровой зачет" для школьников и школу "Наставник" для студентов 2-4 курсов АлтГТУ.

"Участниками образовательных мастер-классов по программированию "Цифровой зачет" станут учащиеся 9-11 классов 20 школ Алтайского края, где меньше всего представлена статистика по выбору предмета "Информатика и ИКТ" для сдачи ЕГЭ. Предполагается, что студенты-наставники помогут "подтянуть" знания у школьников и постараются заинтересовать ребят изучать предмет", – комментирует руководитель проекта Татьяна Зверева.

Открытие программы состоится 1 октября в 13:00 в актовом зале АлтГТУ (главный корпус, пр. Ленина, 46). Выступят ректор АлтГТУ Андрей Марков, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, директор МБОУ СОШ № 53 Барнаула Юлия Галкина, представители экспертного сообщества Алтайского края.

После торжественной церемонии открытия состоится нетворкинг-сессия с главой Минсвязи региона на тему "Как стать настоящим профессионалом", а также открытый диалог с руководителями организаций, осуществляющих свою деятельность в области IT и цифровых технологий.

Проект реализует АлтГТУ при поддержке Росмолодежи.