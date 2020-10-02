Более 40 поселков Алтая получили быстрый мобильный интернет от "Билайна"

Еще около 40 тысяч жителей Алтайского края получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Сеть 4G появилась в районах Алтая благодаря новым вышкам связи от "Билайна". Теперь жители региона могут комфортно решать свои задачи в сети: звонить близким людям по видеосвязи, общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть видео в высоком качестве без задержек.
Быстрый мобильный интернет от "Билайна" получили населенные пункты Алтайского края:
- Алейский район: с. Моховское, с. Боровское, п. Солнечный, с. Кашино;
- Бийский район: с. Верх-Катунское;
- Змеиногорский район: с. Саввушка;
- Каменский район: с. Корнилово;
- Краснощековский район: с. Краснощеково;
- Кулундинский район: с. Кулунда;
- Кытмановский район: п. Октябрьский;
- Локтевский район: с. Успенка;
- Первомайский район: п. Казачий, с. Боровиха, с. Березовка, с. Сорочий лог, с. Фирсово;
- Ребрихинский район: с. Усть-Мосиха;
- Рубцовский район: с. Ракиты, с. Веселоярск, с. Новониколаевка, с. Мамонтово, с. Куйбышево, с. Самарка;
- Смоленский район: п. Кировский;
- Тальменский район: пгт Тальменка, с. Кашкарагаиха;
- Топчихинский район: п. Кировский;
- Троицкий район: с. Троицкое;
- Шелаболихинский район: с. Крутишка;
- И другие.
Напомним, что в феврале 2020 года "Билайн" и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили соглашение о развитии телекоммуникаций и цифровой экономики на территории Алтайского края. "Билайн" продолжает инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в 2021 году сумма вложений составит около 1,2 млрд рублей. Компания обеспечит связью новые микрорайоны Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачные и коттеджные поселки и пригороды, а также усилит покрытие в районах края и курортных зонах.
Комментарии
Готовьтесь к кидалову на деньги со стороны "партнеров" данного оператора с их платными подписками.
Можно еще в Кислуху , Первомайского района
Жизнь в России подразумевает постоянную готовность к кидалову. )))