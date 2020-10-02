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Новости

Более 40 поселков Алтая получили быстрый мобильный интернет от "Билайна"

, ИА "Амител"
Оператор подключил к 4G десятки тысяч жителей Алтайского края
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Еще около 40 тысяч жителей Алтайского края получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Сеть 4G появилась в районах Алтая благодаря новым вышкам связи от "Билайна". Теперь жители региона могут комфортно решать свои задачи в сети: звонить близким людям по видеосвязи, общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть видео в высоком качестве без задержек. 

Быстрый мобильный интернет от "Билайна" получили населенные пункты Алтайского края:

  • Алейский район: с. Моховское, с. Боровское, п. Солнечный, с. Кашино;
  • Бийский район: с. Верх-Катунское;
  • Змеиногорский район: с. Саввушка;
  • Каменский район: с. Корнилово;
  • Краснощековский район: с. Краснощеково;
  • Кулундинский район: с. Кулунда;
  • Кытмановский район: п. Октябрьский;
  • Локтевский район: с. Успенка;
  • Первомайский район: п. Казачий, с. Боровиха, с. Березовка, с. Сорочий лог, с. Фирсово;
  • Ребрихинский район: с. Усть-Мосиха;
  • Рубцовский район: с. Ракиты, с. Веселоярск, с. Новониколаевка, с. Мамонтово, с. Куйбышево, с. Самарка;
  • Смоленский район: п. Кировский;
  • Тальменский район: пгт Тальменка, с. Кашкарагаиха;
  • Топчихинский район: п. Кировский;
  • Троицкий район: с. Троицкое;
  • Шелаболихинский район: с. Крутишка;
  • И другие.

Напомним, что в феврале 2020 года "Билайн" и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили соглашение о развитии телекоммуникаций и цифровой экономики на территории Алтайского края. "Билайн" продолжает инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в 2021 году сумма вложений составит около 1,2 млрд рублей. Компания обеспечит связью новые микрорайоны Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачные и коттеджные поселки и пригороды, а также усилит покрытие в районах края и курортных зонах.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.10.2020 14:48
АБОРИГЕН

Готовьтесь к кидалову на деньги со стороны "партнеров" данного оператора с их платными подписками.

2.10.2020 15:13
- гость -

Можно еще в Кислуху , Первомайского района

2.10.2020 15:14
- гость -

Жизнь в России подразумевает постоянную готовность к кидалову. )))

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