Более 40 поселков Алтая получили быстрый мобильный интернет от "Билайна"

Еще около 40 тысяч жителей Алтайского края получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Сеть 4G появилась в районах Алтая благодаря новым вышкам связи от "Билайна". Теперь жители региона могут комфортно решать свои задачи в сети: звонить близким людям по видеосвязи, общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть видео в высоком качестве без задержек.

Быстрый мобильный интернет от "Билайна" получили населенные пункты Алтайского края:

Алейский район: с. Моховское, с. Боровское, п. Солнечный, с. Кашино;

Бийский район: с. Верх-Катунское;

Змеиногорский район: с. Саввушка;

Каменский район: с. Корнилово;

Краснощековский район: с. Краснощеково;

Кулундинский район: с. Кулунда;

Кытмановский район: п. Октябрьский;

Локтевский район: с. Успенка;

Первомайский район: п. Казачий, с. Боровиха, с. Березовка, с. Сорочий лог, с. Фирсово;

Ребрихинский район: с. Усть-Мосиха;

Рубцовский район: с. Ракиты, с. Веселоярск, с. Новониколаевка, с. Мамонтово, с. Куйбышево, с. Самарка;

Смоленский район: п. Кировский;

Тальменский район: пгт Тальменка, с. Кашкарагаиха;

Топчихинский район: п. Кировский;

Троицкий район: с. Троицкое;

Шелаболихинский район: с. Крутишка;

И другие.

Напомним, что в феврале 2020 года "Билайн" и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили соглашение о развитии телекоммуникаций и цифровой экономики на территории Алтайского края. "Билайн" продолжает инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в 2021 году сумма вложений составит около 1,2 млрд рублей. Компания обеспечит связью новые микрорайоны Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачные и коттеджные поселки и пригороды, а также усилит покрытие в районах края и курортных зонах.