Алтай назвали рекордсменом по росту турпотока

Алтай вошел в число самых популярных туристических направлений в России, а по росту турпотока и вовсе стал рекордсменом, рассказал RATA-news генеральный директор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

По его словам, Алтай и Сахалин этим летом выросли более чем в два раза, серьезный рост показали Камчатка и Архангельская область, также подросли в объемах Карелия и Кольский полуостров.

"Алтай можно назвать рекордсменом роста, в соцсетях вал откликов с фотографиями о поездках в регион. Но с точки зрения качества и инфраструктуры с этой популярностью он не справился. Я в прошлые выходные вернулся с Алтая, проехал Чуйским трактом от Горно-Алтайска до Кош-Агача, – заявил Мамонтов. – Все гостиницы переполнены, очень сложно найти свободные места, даже в будние дни. И ожидания от сервиса у многих были совсем иными, в первую очередь, у туристов, которые раньше не путешествовали по России".

Гендиректор RussiaDiscovery также обратил внимание, что по России поехали люди, которые до этого не имели опыта активного отдыха или экотуризма. Отсюда не всегда этичное отношение к природе – например, были жалобы, что туристы оставляли после себя много мусора.

"Мы как-то наблюдали на берегу алтайского Гейзерного озера компанию, устроившую фотосессию с матрасом, – привел пример Мамонтов. – А потом в соцсетях увидели фотографии, как матрас выбросили в озеро, чтобы сделать эффектный кадр с коптера".

Он выразил уверенность, что нынешний успех Алтая основан, прежде всего, на экологической чистоте региона, свежем воздухе и чистых продуктах питания. Кроме того, часть туристов заинтересовали "места силы и мистическая аура".

"Мы с коллегами сошлись во мнении, что Алтай выстрелил по совокупности факторов, – констатировал эксперт. – К примеру, в более близкую Карелию люди поехали самостоятельно, на Камчатку надо было заранее брать билеты, Байкал дальше Алтая и еще более инфраструктурно ограничен. А Алтай оказался самым понятным и привлекательным для туристов направлением".

Ранее amic.ru писал, что летом на Алтай пришлось больше трети от всех туров на активный отдых. По данным на конец июля, 37% от общего числа таких туристов выбрали именно Алтай. В прошлом году этот показатель составлял 9%.