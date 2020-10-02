Уже совсем скоро все учителя России и не только будут отмечать свой профессиональный праздник. Впервые его отметили в 1994 году и с тех пор неизменно 5 октября все педагоги получают в свой адрес теплые слова поздравлений. Чтобы вам не было стыдно за эти самые слова перед преподавателем, особенно если он учитель русского языка и литературы, собрали несколько трогательных и шутливых поздравлений.

Учителя, простые педагоги!

Учителя, простые педагоги,

Порою незаметны и скромны.

Вы в жизнь нам открываете дороги,

Куете золотой запас страны.



У вас в руках грядущее державы,

Ее алмазный фонд, а проще – дети.

Учителями вас зовут по праву,

И звание это выше всех на свете.



Себя вы отдаете без остатка,

Неся в мир зерна знаний вновь и вновь.

Мы вам желаем счастья и достатка.

От нас цветы, улыбки и любовь!

(Н. Веденяпина)



Нашему Учителю

Удачи и здоровья Вам, Учитель наш!

Работа Ваша – подвиг ежедневный.

Жизнь школьная – совсем не "Ералаш",

А трудное хождение "по нервам"!

(А. Вихрян)



Классному руководителю

Вы – самый классный наш руководитель:

Ведь Ваше руководство – "высший класс"!

Внимательный и вдумчивый учитель,

Вы учите науке жизни нас!

(А. Вихрян)

Душою красивы и очень добры

Душою красивы и очень добры,

Талантом сильны вы и сердцем щедры.

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,

Уроки, затеи не будут напрасны!

Вы к детям дорогу сумели найти,

Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Пожелания любимому учителю

Пусть не сломят вас неудачи,

Больше будет подарков судьбы.

Улыбаться желаем вам чаще

И свои все невзгоды забыть.

Долгих лет и успехов в работе

Пожелать вам все дети хотят,

Пусть удачные долгие годы

Вместе с птицами счастья летят!

Мы любим вас

Мы любим вас за то, что вы сердечны,

Всегда готовы помощь оказать

И про проказы наши бесконечные

Умеете так быстро забывать.



Мы огорчать вас не хотим, поверьте,

Но как-то вдруг само собой случается,

Что мы ведем себя как будто черти,

Не знаем даже, как так получается.



Мы любим вас и вам желаем счастья

Так много, чтобы в нем могли купаться,

И радости, здоровья, благодарности,

Чтоб вам хотелось в школе оставаться.

(Г. Станиславская)

Благодарность учителю

Мы знаем, вы от нас устали очень,

Мы – сложный, но такой веселый класс!

И быстро мы взрослеем, между прочим,

И скоро станем лучшими для вас.



Простите нас за наше озорство,

За шалости, безмерные порою,

Вы за терпение великое свое,

За труд достойны звания Героя!

(Г. Станиславская)

Профессию вы выбрали чудесную

Профессию Вы выбрали чудесную:

Достойную, гуманную, полезную.

И сделали ее своим призванием,

Преодолев все сложности старанием.



За труд, усердие и вдохновение

Спасибо вам, примите поздравления!

Пусть все мечты, желания сбываются,

Вам рукоплещут, вами восхищаются!

Примите поздравления

Примите в День учителя

Цветы и поздравления!

Вы очень помогаете

Учиться с увлечением!



Спасибо за отзывчивость,

Огромное терпение!

Здоровья вам и радости,

Успехов и везения!

Педагог

Кто людям помогает

При выборе дорог,

Их любит и ругает,

Зовется педагог.



Хоть дети все "с приветом",

Все делают не так,

Не стали вы при этом

Старухой Шапокляк.

(Е. Груданов)

Нет лучше учителя!

Сколько важного, сколько значительного

Рассказали, поведали нам.

Скажем смело – нет лучше учителя,

Благодарны всегда будем вам.

Сколько книг уже было прочитано,

Сколько было задач решено.

Мы уверены – лучше учителя

Никогда не найти все равно!

Спасибо вам!

Настанет день, когда мы повзрослеем

И, словно птицы, в небо упорхнем.

Спасибо вам за то, что мы умеем,

За те высоты, что еще возьмем,

За то, что всех нас щедро наделяя

Умом и знаньем, не жалели сил...

Мы от души вас нынче поздравляем!

Чтоб каждый день вам радость приносил!

Спасибо за мудрость, вниманье, заботу

Спасибо за мудрость, вниманье, заботу,

Что душу вложили вы в эту работу.

За то, что на истинный путь наставляли.

Мы знаем, что только добра нам желали.



И ночь над тетрадями вы проводили,

Переживали, когда мы шалили.

Спасибо за искренность и за терпенье.

Примите букет и от нас поздравленье!

(Е. Потапова)

Нет профессии важнее на Земле

Льет осенний дождик за порогом,

А у нас веселье в школе, смех.

Поздравляем мы всех педагогов!

Спутником пусть станет вам успех.



Мы желаем крепкого здоровья,

Счастья на работе и в семье.

Труд ваш прославляем мы и ценим.

Нет профессии важнее на Земле.

(Е. Потапова)

Спасибо говорим!

За ваш, за труд учителя,

Отчасти укротителя,

Классноруководителя

Спасибо говорим!

Спасибо за участие,

Глаголы и причастия,

За Пушкина и Чехова

Мы вас благодарим!

Спасибо за ботанику,

Валентность и органику,

За ток и за механику

Спасибо еще раз!

Надеемся, простили вы

За то, что взять Бастилию

Гораздо легче, чем вложить

Любые знанья в нас!



Хвала учителю!

Хвала! Хвала учителю!

Учителю-мыслителю,

Премного задавателю

И знаний открывателю!

Хвала! Хвала учителю!

Учителю-творителю,

Идейно воспитателю

И нас образователю!

Хвала! Хвала учителю!

Учителю-мучителю,

Родитель-вызывателю

И двойкораздавателю!



И мудрости всезнателю!

И шалостей простителю!

И шумоукротителю!

Виват! Хвала учителю!

(Т. Варламова)

День учителя

В этот день поздравляем торжественно

Тех людей, что даруют нам знания!

Ведь учитель – не просто профессия,

Это – миссия, это – призвание!

Эти строки сейчас мы читаем,

Потому что умеем читать.

Но порой мы совсем забываем,

Кто учил нас считать и писать.

Тех, кто в садике с нами возился,

Кто терпел наши мелкие шалости.

Тех, кто опытом щедро делился

Год за годом, не зная усталости.

Нас учили как быстро и правильно

Вычитать, умножать и делить,

Как умело, красиво и грамотно

Мастерить, рисовать, говорить.

Пусть мы в жизни чего-то добились

Лишь ценою усилий своих,

Вспомним тех, у кого мы учились,

Вряд ли мы обошлись бы без них.

Мы учились всю жизнь и сумели

Много знаний в себе накопить,

Но при этом совсем не успели

Никого ничему научить.

Да ведь это не так уж и просто –

Передать свои ценные знания,

Ведь учитель – не только профессия,

Это – миссия, это – призвание!

(Серебряный Щит)