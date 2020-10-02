Пятница, 2 Октябрь, 08:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,28
€ 90,72
7°


1185231 +8945
Обь
149см +24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Мудрым и чутким. Поздравления ко Дню учителя

, ИА "Амител"
Спacибo вaм, учитeля, зa тo, чтo кpуглaя Зeмля, зa Tpoю и зa Kapфaгeн, зa бeнзoxлopoпpoпилeн, зa ЖИ и ШИ, зa двaжды двa

Уже совсем скоро все учителя России и не только будут отмечать свой профессиональный праздник. Впервые его отметили в 1994 году и с тех пор неизменно 5 октября все педагоги получают в свой адрес теплые слова поздравлений. Чтобы вам не было стыдно за эти самые слова перед преподавателем, особенно если он учитель русского языка и литературы, собрали несколько трогательных и шутливых поздравлений.

Учителя, простые педагоги! 

Учителя, простые педагоги,
Порою незаметны и скромны.
Вы в жизнь нам открываете дороги,
Куете золотой запас страны.

У вас в руках грядущее державы,
Ее алмазный фонд, а проще – дети.
Учителями вас зовут по праву,
И звание это выше всех на свете.

Себя вы отдаете без остатка,
Неся в мир зерна знаний вновь и вновь.
Мы вам желаем счастья и достатка.
От нас цветы, улыбки и любовь!
(Н. Веденяпина)

Нашему Учителю 

Удачи и здоровья Вам, Учитель наш!
Работа Ваша – подвиг ежедневный.
Жизнь школьная – совсем не "Ералаш",
А трудное хождение "по нервам"!

(А. Вихрян)

Классному руководителю 

Вы – самый классный наш руководитель:
Ведь Ваше руководство – "высший класс"!
Внимательный и вдумчивый учитель,
Вы учите науке жизни нас!

(А. Вихрян)

Душою красивы и очень добры 

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Пожелания любимому учителю 

Пусть не сломят вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!

Мы любим вас 

Мы любим вас за то, что вы сердечны,
Всегда готовы помощь оказать
И про проказы наши бесконечные
Умеете так быстро забывать.

Мы огорчать вас не хотим, поверьте,
Но как-то вдруг само собой случается,
Что мы ведем себя как будто черти,
Не знаем даже, как так получается.

Мы любим вас и вам желаем счастья
Так много, чтобы в нем могли купаться,
И радости, здоровья, благодарности,
Чтоб вам хотелось в школе оставаться.

(Г. Станиславская)

Благодарность учителю 

Мы знаем, вы от нас устали очень,
Мы – сложный, но такой веселый класс!
И быстро мы взрослеем, между прочим,
И скоро станем лучшими для вас.

Простите нас за наше озорство,
За шалости, безмерные порою,
Вы за терпение великое свое,
За труд достойны звания Героя!

(Г. Станиславская)

Профессию вы выбрали чудесную 

Профессию Вы выбрали чудесную:
Достойную, гуманную, полезную.
И сделали ее своим призванием,
Преодолев все сложности старанием.

За труд, усердие и вдохновение
Спасибо вам, примите поздравления!
Пусть все мечты, желания сбываются,
Вам рукоплещут, вами восхищаются!

Примите поздравления 

Примите в День учителя
Цветы и поздравления!
Вы очень помогаете
Учиться с увлечением!

Спасибо за отзывчивость,
Огромное терпение!
Здоровья вам и радости,
Успехов и везения!

Педагог 

Кто людям помогает
При выборе дорог,
Их любит и ругает,
Зовется педагог.

Хоть дети все "с приветом",
Все делают не так,
Не стали вы при этом
Старухой Шапокляк.

(Е. Груданов)

Нет лучше учителя! 

Сколько важного, сколько значительного
Рассказали, поведали нам.
Скажем смело – нет лучше учителя,
Благодарны всегда будем вам.
Сколько книг уже было прочитано,
Сколько было задач решено.
Мы уверены – лучше учителя
Никогда не найти все равно!

Спасибо вам! 

Настанет день, когда мы повзрослеем
И, словно птицы, в небо упорхнем.
Спасибо вам за то, что мы умеем,
За те высоты, что еще возьмем,
За то, что всех нас щедро наделяя
Умом и знаньем, не жалели сил...
Мы от души вас нынче поздравляем!
Чтоб каждый день вам радость приносил!

Спасибо за мудрость, вниманье, заботу 

Спасибо за мудрость, вниманье, заботу,
Что душу вложили вы в эту работу.
За то, что на истинный путь наставляли.
Мы знаем, что только добра нам желали.

И ночь над тетрадями вы проводили,
Переживали, когда мы шалили.
Спасибо за искренность и за терпенье.
Примите букет и от нас поздравленье!
(Е. Потапова)

Нет профессии важнее на Земле 

Льет осенний дождик за порогом,
А у нас веселье в школе, смех.
Поздравляем мы всех педагогов!
Спутником пусть станет вам успех.

Мы желаем крепкого здоровья,
Счастья на работе и в семье.
Труд ваш прославляем мы и ценим.
Нет профессии важнее на Земле.
(Е. Потапова)

Спасибо говорим! 

За ваш, за труд учителя,
Отчасти укротителя,
Классноруководителя
Спасибо говорим!

Спасибо за участие,
Глаголы и причастия,
За Пушкина и Чехова
Мы вас благодарим!

Спасибо за ботанику,
Валентность и органику,
За ток и за механику
Спасибо еще раз!

Надеемся, простили вы
За то, что взять Бастилию
Гораздо легче, чем вложить
Любые знанья в нас!

Хвала учителю! 

Хвала! Хвала учителю!
Учителю-мыслителю,
Премного задавателю
И знаний открывателю!

Хвала! Хвала учителю!
Учителю-творителю,
Идейно воспитателю
И нас образователю!

Хвала! Хвала учителю!
Учителю-мучителю,
Родитель-вызывателю
И двойкораздавателю!

И мудрости всезнателю!
И шалостей простителю!
И шумоукротителю!
Виват! Хвала учителю!
(Т. Варламова)

День учителя 

В этот день поздравляем торжественно
Тех людей, что даруют нам знания!
Ведь учитель – не просто профессия,
Это – миссия, это – призвание!

Эти строки сейчас мы читаем,
Потому что умеем читать.
Но порой мы совсем забываем,
Кто учил нас считать и писать.

Тех, кто в садике с нами возился,
Кто терпел наши мелкие шалости.
Тех, кто опытом щедро делился
Год за годом, не зная усталости.

Нас учили как быстро и правильно
Вычитать, умножать и делить,
Как умело, красиво и грамотно
Мастерить, рисовать, говорить.

Пусть мы в жизни чего-то добились
Лишь ценою усилий своих,
Вспомним тех, у кого мы учились,
Вряд ли мы обошлись бы без них.

Мы учились всю жизнь и сумели
Много знаний в себе накопить,
Но при этом совсем не успели
Никого ничему научить.

Да ведь это не так уж и просто –
Передать свои ценные знания,
Ведь учитель – не только профессия,
Это – миссия, это – призвание!

(Серебряный Щит)

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
08:40
Конкурс amic.ru. Голосуем за любимого учителя 0
08:27
ВОЗ больше не считает коронавирус сезонным заболеванием 1
08:14
Виноваты ковид и Карабах. Барнаульцы вновь скупают дорожающие шубы и холодильники 4
08:00
Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей 2
07:45
Заготовил на зиму. У барнаульца изъяли банки с марихуаной 0
07:30
Памятник Гарри Поттеру установили в центре Лондона 2
07:18
Пассажиров автобусов штрафуют за отсутствие масок в Барнауле 18
07:00
Виктория Лопырева выложила горячее фото в прозрачном белье 3
06:47
Народные приметы. Что нельзя делать 2 октября, чтобы не остаться без денег и любви 1
06:32
Мудрым и чутким. Поздравления ко Дню учителя 0
06:14
Врачи назвали незаметные симптомы поражения легких коронавирусом 0
06:01
Холодно, но без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 октября 0
23:55
Такой день. Крокодил в алтайской реке и призыв в армию 0
23:34
Осенние социальные ярмарки пройдут в Барнауле 3 октября 0
23:11
Ученые нашли в Денисовой пещере зуб возрастом до 250 тысяч лет 1
22:50
Лобовое ДТП произошло в Барнауле 2
22:27
Ефремов выплатил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП 0
22:06
В Барнауле осудят участников вооруженного нападения на полицейских 0
21:46
Минздрав рекомендовал отнести три препарата от COVID-19 к жизненно важным 2
21:27
Алтайские власти расторгли контракт на постройку детского сада 1
21:06
Работника завода раздавило тисками станка в Барнауле 0
20:46
Навальный подаст в суд на Пескова 3
20:24
Правнук расстрелянного "врага народа" отсудил его личное дело у алтайской ФСБ 1
20:07
Нового подрядчика для строительства школы ищут в Алтайском крае 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 186 1
19:25
1 и 2 октября Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют четырежды 0
19:03
Алтайскую пенсионерку будут судить за покушение на убийство 0
18:43
Мишустин потребовал от министров внимательно относиться к высказываниям 2
18:24
Продавщица устроила погоню за оголодавшим сладкоежкой в Барнауле 4
18:08
Барнаульца осудят за махинации с налогами на 16 млн рублей 1
17:55
В Барнауле водитель "Оки" сбил подростка и скрылся с места ДТП 0
17:42
Известный диетолог Елена Майбородина скончалась в Барнауле 6
17:30
Эльмана Пашаева облили фекалиями 4
17:18
Барнаульский "Коммунальщик" проиграл в подмосковной Электростали 0
17:07
Специалист объяснил опасность спутанных проводов 4
16:55
Водитель иномарки сбил двух женщин на Чуйском тракте 0
16:43
Володин высказался об обвинениях Навального в адрес Путина 39
16:31
Алтайский край даст российской армии 2500 призывников 2
16:16
Курорт Шерегеш в Кузбассе завалило снегом. Фото и видео 0
16:04
Зачем в Барнауле проводят "чистые четверги" и не поздно ли высаживать деревья в октябре 0
15:56
Почти 9 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки 0
15:41
В БК "Барнаул" произошла вспышка коронавируса 3
15:29
Алтайские предприниматели не хотят видеть Андрея Осипова бизнес-омбудсменом 2
15:16
Жилье в Барнауле дорожает из-за льготной ипотеки 9
15:06
Денежный приз и тысячи зрителей. На Алтае запустили первое реалити-шоу о бизнесе 1
14:55
Правительство продлило и изменило программу кешбэка для российских туристов 5
14:43
Депутаты единогласно выбрали новых почетных граждан Алтайского края 2
14:30
Более килограмма наркотиков изъяли полицейские у жителя Алтайского края 3
14:17
У соседа теплее. Почему не у всех горячие батареи и от чего зависит плата за услугу 0
14:06
Пьяная пенсионерка избила таксиста сумочкой в Барнауле 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.