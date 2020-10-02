В АлтГТУ отметили старт образовательного проекта "Цифровой зачет"

В АлтГТУ стартовал образовательный проект "Цифровой зачет". В открытии принял участие министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. Вместе с ректором АлтГТУ Андреем Марковым они пожелали участникам программы успехов, творческого развития и успешной профессиональной реализации.

"Именно наш университет инициирует большие информационные проекты, именно наши студенты становятся чемпионами мира по программированию и, самое главное, именно АлтГТУ готовит специалистов, которые развивают нашу экономику, внедряют в производство цифровые технологии", – подчеркнул ректор Андрей Марков.

Программу профессионального наставничества "Цифровой зачет" в Алтайском крае реализуют впервые. В рамках проекта организуют мастер-классы по программированию "Цифровой зачет" для школьников и школу "Наставник" для студентов 2-4 курсов АлтГТУ.

Евгений Зрюмов также отметил, что в Алтайском крае отводят большую роль национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации" и региональному проекту "Кадры для цифровой экономики".

"Знаково, что проект "Цифровой зачет" придуман и реализован в АлтГТУ, базовым университетом по подготовке высококлассных IT-специалистов и программистов. Выпускники АлтГТУ известны далеко за пределами Алтайского края. В регионе сейчас в большом количестве востребованы системные администраторы, программисты, тестировщики, архитекторы информационных систем и появляющиеся на поле информационных технологий новые профессии", – отметил Евгений Зрюмов.

После открытия Евгений Зрюмов провел нетворкинг-сессию со студентами факультета информационных технологий АлтГТУ, в ходе которой ответил на вопросы и дал советы будущим специалистам сферы IT. В этот же день генеральный директор ООО "Центр информационной безопасности" Павел Плетнев организовал с участниками программы открытый диалог.