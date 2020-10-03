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Новости

80-летний мужчина в темно-зеленой куртке пропал в Алтайском крае

, ИА "Амител"
2 октября мужчина ушел в лес за грибами
Фото: vk.com/la_altay

Фото: vk.com/la_altay

В Алтайском крае пропал 80-летний Виктор Черепанов, проживающий в селе Рассказиха Первомайского района. Об этом сообщили в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края" в соцсети "ВКонтакте".

По информации волонтеров, 2 октября мужчина ушел в лес за грибами. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Пенсионер худощавого телосложения, его рост – 175 см. Волосы русые, с сединой. На момент исчезновения был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие трико, коричневые ботинки и темно-зеленую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8-800-700-5452 или 02 (112).

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.10.2020 15:03
Клей

Лежит сейчас где-нибудь в траве после инфаркта или инсульта, но в любом случае уже мертв, ночами заморозки.

3.10.2020 16:40
- гость -

Волки сьели

3.10.2020 16:41
- гость -

80 лет.. Куда поперся один в лес в таком возрасте? Старые, что малые

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