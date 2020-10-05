Ближе к небу. Архитектура, от которой захватывает дух

Фото: mir-vpechatleniy.ru
Ежегодно в первый понедельник октября ценители всего высокого и прекрасного отмечают День архитектуры. Изначально его праздновали 1 июля, но в 1996 году Международный союз архитекторов перенес День архитектуры на первый понедельник октября, приурочив его ко Всемирному дню Хабитат (День жилища).
Высотная архитектура всегда волновала и привлекала людей. В Азии она часто обусловлена маленькой территорией с огромным количеством людей на ней. Но в Дубае, скажем, она выступает как символ роскоши и первоклассности. По небоскребам даже можно сразу узнать страну: такая визитная карточка – верх архитектурного искусства.
И когда как не в День архитектуры восхититься "горами", созданными цивилизацией.
Комментарии
У нас каждый первый российский город такой архитектурой застраивается, так дух захватывает, что не продохнуть.
Даже Северная Корея отметилась, а что-то про Россию забыли...
Например, 2018 год — башня Лахта-центра вошла в топ-10 лучших небоскрёбов года,
2019 год — комплекс Лахта-центр стал лидером по числу номинации премии Award of Excellence and Urban Habitat (Советом по высотным зданиям и городской среде). Объект стал финалистом в пяти номинациях: Лучшее высотное здание 400 метров и выше; Строительная премия; Премия в области строительной инженерии; Премия в области геотехнического инжиниринга; Премия за инжиниринг фасадов.
В поиске набирал: "кукуруза питер" ))