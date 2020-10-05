Ближе к небу. Архитектура, от которой захватывает дух

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Ежегодно в первый понедельник октября ценители всего высокого и прекрасного отмечают День архитектуры. Изначально его праздновали 1 июля, но в 1996 году Международный союз архитекторов перенес День архитектуры на первый понедельник октября, приурочив его ко Всемирному дню Хабитат (День жилища).

Высотная архитектура всегда волновала и привлекала людей. В Азии она часто обусловлена маленькой территорией с огромным количеством людей на ней. Но в Дубае, скажем, она выступает как символ роскоши и первоклассности. По небоскребам даже можно сразу узнать страну: такая визитная карточка – верх архитектурного искусства.

И когда как не в День архитектуры восхититься "горами", созданными цивилизацией.