"Очень сексуально". Дочь Сильвестра Сталлоне показала подтянутое тело в бикини

Американская модель Систина Сталлоне, дочь актера Сильвестра Сталлоне, опубликовала в Instagram фото в бикини с отдыха в Мексике.

На размещенной фотографии 22-летняя девушка демонстрирует свое подтянутое тело в черном нижнем белье и кроп-топе на пляже на фоне пальм. Образ Систины дополняет подвеска.

"Я уже не здесь, но давайте притворимся", – подписала она публикацию.

Публикация набрала 112 тысяч лайков, а фанаты оценили внешний вид Сталлоне в комментариях. "Систина, ты такая красивая", "Не могу оторвать от тебя глаз", "У тебя прекрасное тело", "Вау, очень сексуально", "Боже, поздравляю твоих родителей с тем, что они создали такого потрясающего человека", – восхитились они.