Путин: почти все руководство Минобороны сделало прививку от COVID-19

Президент Владимир Путин заявил о том, что почти все руководство Минобороны сделало прививку от коронавируса, передает РИА "Новости".

Также глава государства рассказал, что в его окружении много родственников, близких и знакомых, которые прошли вакцинацию российским препаратом.

Как ранее сообщил amic.ru, только 23% жителей России готовы сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной.

Почти три четверти опрошенных заявили, что не готовы к такому шагу, а еще 4% – что уже переболели COVID-19 и прививка им не нужна. При этом более 90% опрошенных отметили, что вакцинация должна быть полностью добровольной, а 7% высказались за обязательное прививание.