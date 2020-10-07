Путин: почти все руководство Минобороны сделало прививку от COVID-19

Президент Владимир Путин заявил о том, что почти все руководство Минобороны сделало прививку от коронавируса, передает РИА "Новости".
Также глава государства рассказал, что в его окружении много родственников, близких и знакомых, которые прошли вакцинацию российским препаратом.
Как ранее сообщил amic.ru, только 23% жителей России готовы сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной.
Почти три четверти опрошенных заявили, что не готовы к такому шагу, а еще 4% – что уже переболели COVID-19 и прививка им не нужна. При этом более 90% опрошенных отметили, что вакцинация должна быть полностью добровольной, а 7% высказались за обязательное прививание.
Комментарии
Как бы , негоже Верховному Главнокомандующему придерживать своего Буцефала , пропуская в атаку вперёд,на вирус, своё окружение. Даже дочь...
ну ту прививку которую сделали в МО и нам не вредно сделать.
только не надо забывать про старую советскую практику, что упаковка одинаковая, а содержимое, для ответственных товарищей одно а для быдла - другое
А на весь АК 42 дозы, Томенке не досталось ))))
Просто они смогли себе позволить две недели до прививки и две недели после прививки полную изоляцию.
Всё правильно:а вдруг война?Пиндосы и их подпевалы давно скутся.
Ну вот я готов сделать прививку от ковид, где вакцина-то? Только для придворных?