В Барнауле появится новый вечерний рейс в Москву

С 15 октября авиакомпания Red Wings начнет выполнять ежедневные вечерние рейсы из Барнаула в Москву, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Из аэропорта имени Германа Титова в Домодедово самолет будет вылетать в 19:00. Обратный рейс будет выполняться в 9:55 утра каждый день, кроме субботы.
Напомним, что 16 августа Михаил Мишустин увеличил число авиационных маршрутов, которые получат дополнительную господдержку из федерального бюджета, на 138 позиций. В число дотационных попали авиарейсы в Алтайский край и Республику Алтай, в том числе четыре – в Барнаул, два – в Белокуриху и еще два – в Горно-Алтайск.
Комментарии
На фоне второй волны заболеваний - весьма своевременно особенно в то время, когда Собянин в Москве ввёл временный запрет на льготные и бесплатные проездные для школьников, студентов и пенсионеров - именно в целях ограничения перемещения таковых.
Край тоже ужесточает режим...
валим..валим... все в московию!
Здравствуй Московская пандемия !!!
Такое ощущение, что люди пишут комментарии, лишь бы какую-нибудь гадость написать.
А пассажиры все равно летают, каждый по своим причинам и им может быть удобен вечерний рейс из Барнаула и дневной из Москвы.
Что авиакомпаниям и аэропортам тоже нужно как-то выживать, в таких сложных условиях.
Самолеты не поставишь в чистом поле, пока постоять и аэропорт не закроешь на ключ, пока все успокоится, и в этих организациях еще и люди работают, у них есть семьи и им тоже нужно этот период пережить. И эти люди пытаются как то выжить.
А вы со своим САРКАЗМОМ.
Хотим и пишем с сарказмом, вас не спросили.