В Барнауле появится новый вечерний рейс в Москву

С 15 октября авиакомпания Red Wings начнет выполнять ежедневные вечерние рейсы из Барнаула в Москву, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Из аэропорта имени Германа Титова в Домодедово самолет будет вылетать в 19:00. Обратный рейс будет выполняться в 9:55 утра каждый день, кроме субботы.

Напомним, что 16 августа Михаил Мишустин увеличил число авиационных маршрутов, которые получат дополнительную господдержку из федерального бюджета, на 138 позиций. В число дотационных попали авиарейсы в Алтайский край и Республику Алтай, в том числе четыре – в Барнаул, два – в Белокуриху и еще два – в Горно-Алтайск.