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Новости

Бывшая солистка группы Serebro выложила горячее фото с обнаженной грудью

, ИА "Амител"
Однако не все фанаты обрадовались публикации
Фото: instagram.com/favlav

Фото: instagram.com/favlav

Бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворская опубликовала фото в обнаженном виде. Снимок певица разместила в Instagram.

На фотографии девушка предстала перед камерой в одних лишь трусиках телесного цвета. Голую грудь певицы прикрыла только металлическая вставка между двумя зеркалами шкафа.

"Ты ко мне извне, вся твоя внутри", – подписала публикацию Фаворская.

В комментариях к посту одни пользователи Сети восхитились смелостью экс-участницы группы и назвали ее богиней, а другие пристыдили за излишнюю откровенность. "И как вас таких в жены-то брать потом?" – возмутился один из подписчиков Фаворской.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.10.2020 07:59
krash

Короновирус раздевет )))) если иначе зарабатывать не может, остается только титьками светить ) ....

7.10.2020 08:40
Медведь-шатун

Таки где красота, изюминка, так на любителя....

7.10.2020 08:42
- гость -

Капец вы дикий народец, ребят.
На пляже в бикини, где только соски с ***тором закрыты тряпочками - это норма, а фото у себя дома с теми же закрытыми частями тела - это фу фу фу и позорище. Ребят, женщины вообще под одеждой голые. Давайте стыдить их за это. У мужиков тоже под одеждой голые причиндалы. Давайте стыдить и их тоже, что они ими размахивают ходят везде.
Можно вывести людей из совка, а совок из людей - уже нет.

7.10.2020 09:42
Друк

Я вижу фото шкафа с зеркальной дверью.

7.10.2020 09:47
St

Амик, мне этого "добра"и Инстаграме хватает, который раз выкладываете подобные новости))) Просто интересно, это что у вас в штате есть человек, который сидит в Инстаграмме и фото голых звезд разглядывает на рабочем компьютере, и никто не против, классная работка)))

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