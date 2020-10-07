Бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворская опубликовала фото в обнаженном виде. Снимок певица разместила в Instagram.

На фотографии девушка предстала перед камерой в одних лишь трусиках телесного цвета. Голую грудь певицы прикрыла только металлическая вставка между двумя зеркалами шкафа.

"Ты ко мне извне, вся твоя внутри", – подписала публикацию Фаворская.

В комментариях к посту одни пользователи Сети восхитились смелостью экс-участницы группы и назвали ее богиней, а другие пристыдили за излишнюю откровенность. "И как вас таких в жены-то брать потом?" – возмутился один из подписчиков Фаворской.