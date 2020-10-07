Бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворская опубликовала фото в обнаженном виде. Снимок певица разместила в Instagram.
На фотографии девушка предстала перед камерой в одних лишь трусиках телесного цвета. Голую грудь певицы прикрыла только металлическая вставка между двумя зеркалами шкафа.
"Ты ко мне извне, вся твоя внутри", – подписала публикацию Фаворская.
В комментариях к посту одни пользователи Сети восхитились смелостью экс-участницы группы и назвали ее богиней, а другие пристыдили за излишнюю откровенность. "И как вас таких в жены-то брать потом?" – возмутился один из подписчиков Фаворской.
Комментарии
Короновирус раздевет )))) если иначе зарабатывать не может, остается только титьками светить ) ....
Таки где красота, изюминка, так на любителя....
Капец вы дикий народец, ребят.
На пляже в бикини, где только соски с ***тором закрыты тряпочками - это норма, а фото у себя дома с теми же закрытыми частями тела - это фу фу фу и позорище. Ребят, женщины вообще под одеждой голые. Давайте стыдить их за это. У мужиков тоже под одеждой голые причиндалы. Давайте стыдить и их тоже, что они ими размахивают ходят везде.
Можно вывести людей из совка, а совок из людей - уже нет.
Я вижу фото шкафа с зеркальной дверью.
Амик, мне этого "добра"и Инстаграме хватает, который раз выкладываете подобные новости))) Просто интересно, это что у вас в штате есть человек, который сидит в Инстаграмме и фото голых звезд разглядывает на рабочем компьютере, и никто не против, классная работка)))