В Алтайском крае продавщица меда ограбила пенсионерку под предлогом снятия порчи

Полицейские Рубцовска разыскивают продавщицу меда, которую подозревают в краже денег у 71-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов потерпевшей, к ней в квартиру пришла незнакомая женщина. Гостья рассказала, что хозяйка якобы тяжело больна, но она может снять с нее порчу. Злоумышленница также предложила жертве купить две банки лечебного меда за 2 тысячи рублей.

"Увидев, откуда рубцовчанка достала деньги, злоумышленница отвлекла ее и попросила найти пустые емкости. Пока пенсионерка подыскивала на кухне банки, незнакомка похитила денежные средства и покинула квартиру пожилой женщины", – говорится в сообщении.

В результате горожанка лишилась 14 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".