В Алтайском крае продавщица меда ограбила пенсионерку под предлогом снятия порчи

Полицейские Рубцовска разыскивают продавщицу меда, которую подозревают в краже денег у 71-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Со слов потерпевшей, к ней в квартиру пришла незнакомая женщина. Гостья рассказала, что хозяйка якобы тяжело больна, но она может снять с нее порчу. Злоумышленница также предложила жертве купить две банки лечебного меда за 2 тысячи рублей.
"Увидев, откуда рубцовчанка достала деньги, злоумышленница отвлекла ее и попросила найти пустые емкости. Пока пенсионерка подыскивала на кухне банки, незнакомка похитила денежные средства и покинула квартиру пожилой женщины", – говорится в сообщении.
В результате горожанка лишилась 14 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".
Комментарии
Ну вот как рука поднимается у пожилого человека отнять последнее? Насколько бесчеловечным и бездушным нужно быть?
Я так и знал! Мне морда одного продавца мёда всегда казалась подозрительной. Надо запретить мёд!
Нужно запретить пчел...