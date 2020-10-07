Роскачество назвало товары, которыми больше всего недовольны россияне

Роскачество назвало товары, качеством которых россияне чаще всего остаются недовольны. Результаты опроса опубликовала "Лента.ру".

Больше всего претензий со стороны потребителей к автомобильному бензину – несоответствием цены к качеству оказались недовольные две трети россиян. На втором месте оказались мясные консервы – 60% опрошенных заявили, что в большинстве из них "ненатуральный состав" и большое содержание вредных веществ.

Также нарекания вызывают замороженные полуфабрикаты (59%) и колбасные изделия (57%).

При этом меньше всего претензий покупатели предъявляют к приправам, специям и пряностям – ими довольны 86% опрошенных. Чуть меньший результат оказался у муки, макарон, питьевой и минеральной воды – по 85%.