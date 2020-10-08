В Барнауле продолжается дезинфекция подъездов для профилактики COVID-19

В подъездах многоквартирных домов Барнаула для борьбы с распространением COVID-19 продолжается дезинфекция.
Для профилактики используются хлорсодержащие дезинфицирующие растворы, а уборка подъездов проходит по графикам, сообщает пресс-центр мэрии.
Так, в Центральном районе города накануне дезинфекцию провели в 108 многоквартирных домах. При этом ТОС "Микрорайон № 13" принял участие в проверке обработки в здании на улице Песчаной, 89, а представитель дружинников контролировал уборку в доме на улице Пролетарской, 150.
В Ленинском районе выборочным контролем занимаются специалисты управления коммунального хозяйства и общественники. Там с 1 по 8 октября комплексную обработку провели почти в 550 подъездах.
Комментарии
Лазурный . Только влажная убора раз в неделю.Хлором не пахнет
Попова 96 8 подъезд. Три человека умерло от Ковида на прошлой денеле. В УК Дез-1 сначала не было сведений, сейчас, видимо, нет желания. Какой регламент обработки? Кто кому передает инфу? сроки? наказание за неисполнение?????
Чем это поможет?
Если ковидом зараженный человек зайдёт через час в подъезд и начнёт там чихать и кашлять. А он зайдёт,потому что в поликлинике отправили лечиться домой
В УК Дез-1 сначала не было сведений, сейчас, видимо, нет желания
Да вы о чем!!!! в нашем УК трое болеют уже 3 неделю они для своих же работников сюда в офис никого не вызвали, а у нас народ на прием по 200 человек в день приходит за справками+ прописка/выписка...
а Вы говорите о подъездах..ахаха