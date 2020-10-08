В Барнауле продолжается дезинфекция подъездов для профилактики COVID-19

В подъездах многоквартирных домов Барнаула для борьбы с распространением COVID-19 продолжается дезинфекция.

Для профилактики используются хлорсодержащие дезинфицирующие растворы, а уборка подъездов проходит по графикам, сообщает пресс-центр мэрии.

Так, в Центральном районе города накануне дезинфекцию провели в 108 многоквартирных домах. При этом ТОС "Микрорайон № 13" принял участие в проверке обработки в здании на улице Песчаной, 89, а представитель дружинников контролировал уборку в доме на улице Пролетарской, 150.

В Ленинском районе выборочным контролем занимаются специалисты управления коммунального хозяйства и общественники. Там с 1 по 8 октября комплексную обработку провели почти в 550 подъездах.