Алтайский рецидивист вез марихуану в автомобильных чехлах

В Алтайском крае задержали 33-летнего мужчину, который перевозил наркотики в автомобиле. Об этом рассказали в региональном МВД.
"Владелец легкового автомобиля, услышав просьбу сотрудников полиции показать содержимое багажника, заметно занервничал. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили в отсеке для запасного колеса вещество растительного происхождения. Растительная масса лежала и в чехлах для сидений", – говорится в сообщении.
Эксперты установили, что это марихуана массой 456 граммов.
Ранее судимый мужчина заявил, что коноплю он нарвал для личного пользования. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Насколько я знаю, в марихуане должен быть тетрагидроканабиол, он там есть? Тоесть если забить папироску и раскурить то вставит? Или нада скурить для этого всё чё нашли и толку будет всё равно нуль?