Путь к новым открытиям. Центр "Наследники Ползунова" начал новый учебный год

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" начал новый учебный год. Более 150 школьников успешно прошли вступительные испытания и поступили в Центр.

"Приятно видеть восторженные лица ребят, которые прошли сложный конкурсный отбор и пришли на первые занятия. К сожалению, мы видели слезы тех, кто не поступил. Но не стоит отчаиваться: в следующем году будет возможность попробовать еще раз. Нужно уже сейчас приступить к подготовке, принимать активное участие в конкурсах и олимпиадах. Мы будем ждать всех увлеченных, настойчивых и целеустремленных", – рассказывает Юрий Шенкнехт.

Всего в Центре занимаются 460 учеников 5-11 классов из 72 учебных заведений Барнаула, Новоалтайска и ближайших населенных пунктов. Работает шесть образовательных программам: "Пропедевтика", "Математика", "Физика", "Химия", "Информатика и программирование", "Робототехника". Занятия проводят преподаватели ведущих вузов и школ Барнаула. Оборудовано два учебных класса и шесть лабораторий с современным учебным оборудованием.

Все эти условия созданы Фондом Андрея Мельниченко в рамках программы поддержки одаренных школьников. Развитие образовательной среды позволяет ученикам максимально глубоко погрузиться в исследовательскую и изобретательскую деятельность, раскрыть свои творческие способности и уверенно добиваться поставленных целей.

По словам директора Центра Юрия Шенкнехта, для безопасности школьников и сотрудников в условиях пандемии выполнены все необходимые требования Роспотребнадзора.