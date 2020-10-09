Барнаульцы пожаловались на огромную лужу возле школы

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали об огромной луже возле школы № 131. Дети не могут ее обойти.

"Это "дорога" к гимназии № 131. Обойти лужу невозможно. Как детям добираться до школы по этой реке? Есть ли у нас в городе еще школы с непроходимыми дорожками?" – говорится в посте.

На фото видно, что лужа растянулась почти по всей улице, и для того чтобы ее перепрыгнуть, нужно обладать атлетическими способностями.

В комментариях один из горожан рассказал, что лужа уже далеко не первый год делает дорогу детей до школы интереснее.

"Учился там 11 лет назад. Лужа на месте – ничего не изменилось", – написал мужчина.