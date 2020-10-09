Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать примерно через месяц.
"Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться", – приводит слова эксперта РИА "Новости".
По ее словам, на текущем этапе показатели прироста инфицированных не так страшны, поскольку диагностика заболевания стала лучше, а тестов проводится больше. Кроме того, ключевое значение имеют и особенности расчета статистических показателей, а именно число заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt).
При этом Лебединская затруднилась ответить, какой вариант эпидемии "безболезненнее" для экономики – апрельский, когда 70% заболевших находились в крупных агломерациях, или октябрьский, когда рост отмечается во многих субъектах.
По последним данным, в России зафиксировали 1 260 112 заболевших COVID-19 и 22 056 смертей. Выздоровело с начала пандемии 1 002 329 россиян.
Комментарии
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать примерно через месяц.
Почему то забывают добавить, что плато продолжается около месяца с постепенным снижением. А это тысячи больных
диагностика заболевания стала лучше, а тестов проводится больше
Наивная... Все по Москве оцениваем, а за МКАДом жизни нет
"диагностика заболевания стала лучше, а тестов проводится больше", ага, больницы закрыты, на прием не попадешь... Хоть бы амик почитала, прежде чем чушь нести!
Есть большие сомнения в компетентности такого "экзперда" - учитываются показатели сами по себе весьма "зависимые": число заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt); полагаю, что более объективную картину дадут: количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ и смертей на 100 тысяч населения...
Друзья, а почему нигде нет в комментах об очень эффективном и простом способе от этого вируса средстве - хрен с медом??? Действительно запрещенная инфа? И про то, что дыхательную гимнастику нужно обязательно пить, сорбенты?
Друзья, а почему нигде нет в комментах об очень эффективном и простом способе от этого вируса средстве - хрен с медом??? Действительно запрещенная инфа? И про то, что дыхательную гимнастику нужно обязательно пить, сорбенты
а геморрой лечи натолкав огурцы в ж...
"показатели прироста инфицированных не так страшны, поскольку диагностика заболевания стала лучше, а тестов проводится больше" они смеются что ли? тестов не делают, на КТ не отправляют, в больницу не кладут, из 20 зараженных в статистику 1 пишут в лучшем случае.
Пик уже давно пришел и будет только хуже
"Не так страшен чёрт, как его малюют" - поняла бы, если лечили, но лекарства-то нет, тестами не лечат... может экономисты от них выздоравливают?!
Доцент кафедры экономической теории
"одна баба на базаре сказала"