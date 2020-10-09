Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать примерно через месяц.

"Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться", – приводит слова эксперта РИА "Новости".

По ее словам, на текущем этапе показатели прироста инфицированных не так страшны, поскольку диагностика заболевания стала лучше, а тестов проводится больше. Кроме того, ключевое значение имеют и особенности расчета статистических показателей, а именно число заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt).

При этом Лебединская затруднилась ответить, какой вариант эпидемии "безболезненнее" для экономики – апрельский, когда 70% заболевших находились в крупных агломерациях, или октябрьский, когда рост отмечается во многих субъектах.

По последним данным, в России зафиксировали 1 260 112 заболевших COVID-19 и 22 056 смертей. Выздоровело с начала пандемии 1 002 329 россиян.