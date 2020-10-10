Хабенский и Золотарь. Что грандиозного готовит 99-й сезон алтайского театра драмы

"Как мы соскучились, как мы хотим работать", – так говорят артисты краевого театра драмы после вынужденных каникул. Уже через неделю в столице региона стартует новый театральный сезон театра драмы. Сезон пройдет под знаком предстоящего 100-летия театра, которое будет отмечаться 27 ноября 2021 года. Откроется он премьерой – гоголевским "Ревизором" – 16 октября. Масштабная постановка молодого режиссера Алексея Шавлова пережила немало трудностей. Из-за пандемии и закрытых границ Алексей, как гражданин Белоруссии, не мог находиться в России, и как только "занавес" спал, режиссер примчался в Барнаул. Сейчас артисты репетируют практически по 12 часов в сутки.

В октябре театр отправится в Комсомольск-на-Амуре по межрегиональной программе "Большие гастроли". С 23 по 28 октября там увидят "Пленных духов", "Два ангела, четыре человека", "Квадратуру круга" и сказку "Приключения Чиполлино". В это же время в Барнауле артисты Драматического театра Комсомольска-на-Амуре покажут комедии "Примадонны", "Венецианские близнецы", "Чисто семейное дело" и сказку "Алиса в стране чудес". Одной из знаковых премьер 2021 года станет постановка бывшего главного режиссера театра Владимира Золотаря. Поиск режиссером пьесы для постановки пока продолжается, Владимир Золотарь хочет вернуться с достаточно серьезным проектом, отметили в театре. Премьера запланирована на 19 марта.

Благодаря поддержке края у театра появилась возможность пригласить достаточно известных людей. Константин Хабенский приедет в Барнаул и поставит спектакль "Интуиция". Специально для театра они совместно с Александром Цыпкиным, автором литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", написали пьесу. В середине ноября творческая группа приедет на кастинг в Барнаул, чтобы отобрать актеров и исполнителей и начать работу. Одну из ролей сыграет сам Хабенский в первых трех спектаклях. Это станет хорошим подарком и театру, и Барнаулу, и Алтайскому краю в целом.

Еще один обмен гастролями будет в апреле. Театр драмы примет своего прославленного ровесника (на восемь дней старше) из Москвы – Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Афиша гастрольного тура пока обсуждается, но обещают привезти все самое лучшее. Театр драмы же представит в июне два спектакля, один из которых "И разыгрались же кони в поле..." по рассказам Василия Шукшина. И в июне зрителей ждет творческая лаборатория, посвященная первому театральному сезону 100-летней давности. Эскизы спектаклей по пьесам, вошедшим в репертуар новорожденного театра в 1921 году, сделают молодые режиссеры под руководством куратора лаборатории, театроведа, театрального критика, драматурга и режиссера Александра Вислова.