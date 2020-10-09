К тушению пожаров на складах под Рязанью привлекли бронированных роботов

Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на открытых площадках хранения артиллерийских снарядов на военных складах в Рязанской области. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"К тушению пожара на территории складов приступили бронированные робототехнические комплексы", – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий также привлекли группировку от РСЧС в количестве около 1500 человек и 400 единиц техники, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, склад артиллерийских боеприпасов загорелся в Рязанской области в среду, 7 октября. Тогда вблизи поселка Желтухино загорелась трава, после чего порывистым ветром пламя перекинулось на площадку для хранения снарядов.

Возгорание привело к множественным взрывам. По последним данным, пострадали 16 человек, 2,3 тысячи эвакуировали.