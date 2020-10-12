Водометы и шумовые гранаты. В Белоруссии стали жестче подавлять протесты

Традиционные протесты прошли в воскресенье, 11 октября, в Белоруссии. Акция, названная "Маршем гордости", сопровождалась массовыми задержаниями как протестующих, так и журналистов, применением светошумовых гранат и водометов, а также отключением интернета.
В Минске задерживать людей начали уже у стелы "Минск – город-герой", откуда началось шествие. Силовики действовали более жестоко, чем обычно. Людей загоняли во дворы, били дубинками, а журналистов арестовывали, не смотря на аккредитацию, – пишет TJ.
Минск. Так жесткие задержания у стелы выглядели крупным планом. pic.twitter.com/scr6cFPdDj— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Очевидцы сообщили, что в сторону протестующих использовали слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты и водомёты.
Минск. Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН применили предположительно светошумовые гранаты pic.twitter.com/wxd0VndtCz— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Минск. Так выглядела работа водомета у станции метро "Пушкинская". pic.twitter.com/ePRaLwwO0H— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщает о 586 задержанных в разных городах страны.
Комментарии
Про Хабаровск нам не интересно
Давай про хохлов и бульбашей пиши писатель
про свою страну лучше пишите!!!
про Хабаровск пишите, как безоружных людей у нас дубасят за мирный протест
Протестанты работать не пробовали?
Граждане протестующие,следуйте законным требованием представителей правопорядка.Иначе вам придётся протезироваться.Однако,не падайте духом:колено-локтевые,голеностопные суставы,рёбра,шейные позвонки,челюстно-лицевые,пластины на черепе из искусственных имплантантов надёжно заменят вам настоящие.На всю оставшуюся жизнь.
Мне кажется, или 50% пришло просто поглазеть))
15:21
Тех кто выходит как раз в Европе конкретно в Польше сократили и выдворили домой... Туда они поперлись на обслугу панов, ибо производить что то своими руками не научены. А по возвращению домой поняли что все рабочие места заняты да ещё и что бы взяли на работу нужно показать что ты лучше того кто уже работает на этом месте...
Вот и остаётся на польско-соровские деньги выходить раскачивать жизнь в своей стране, не понимая, что если раскачать, то может и упасть...
Писали уже что многие из протестантов это вернувшиеся с заработков...
Шёл на протест,и вот-протез.
О-хо-хох...В Париже тоже поглазели,да наглазелись...
Лукашенко, продолжая насилие над Беларусью, провоцирует мирных протестующих взяться за булыжники?
Как-то диссонирует с недавним визитом Лукашенко в СИЗО в попытке навести мосты с теми оппозиционерами, которых там держит.
Видно, что протестующих стало значительно меньше, поэтому их и стали арестовывать
На одном видео протестующий бежит в сторону силовиков, которые задерживают его друга, а потом понимает, что бежит себе на срок и делает дугу, делая вид, что просто бежал мимо
Проблемы не у Лукашенко, а с мозгами у протестующих...
Особенно, когда прикладывать интернет ни к тому месту.