Водометы и шумовые гранаты. В Белоруссии стали жестче подавлять протесты

Традиционные протесты прошли в воскресенье, 11 октября, в Белоруссии. Акция, названная "Маршем гордости", сопровождалась массовыми задержаниями как протестующих, так и журналистов, применением светошумовых гранат и водометов, а также отключением интернета.

В Минске задерживать людей начали уже у стелы "Минск – город-герой", откуда началось шествие. Силовики действовали более жестоко, чем обычно. Людей загоняли во дворы, били дубинками, а журналистов арестовывали, не смотря на аккредитацию, – пишет TJ.

Минск. Так жесткие задержания у стелы выглядели крупным планом. pic.twitter.com/scr6cFPdDj — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Очевидцы сообщили, что в сторону протестующих использовали слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты и водомёты.

Минск. Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН применили предположительно светошумовые гранаты pic.twitter.com/wxd0VndtCz — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Минск. Так выглядела работа водомета у станции метро "Пушкинская". pic.twitter.com/ePRaLwwO0H — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщает о 586 задержанных в разных городах страны.