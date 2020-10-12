Евросоюз продлил санкции по делу Скрипалей

Европейский союз до 16 октября 2021 года продлил санкции, направленные на борьбу с распространением и применением химического оружия. В частности, они связаны с делом Скрипалей, пишет РИА Новости.

Аналогичное решение Евросоюз принимал и в октябре 2019 года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в страны ЕС для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов.

В санкционный список вошли девять человек и одна организация – Центр научных исследований в Сирии. Новый механизм санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения", Брюссель одобрил в 2018 году.