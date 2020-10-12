Более 112 млрд бюджетных рублей планируют потратить в Алтайском крае в 2021 году

Общий объем доходов в бюджет Алтайского края в 2021 году планируется в размере 106,595 миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год запланированы в объеме 58,273 млрд рублей, что на 3% выше текущего года. Поступления из федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 47,996 млрд рублей", – говорится в сообщении.

Расходы бюджета на 2021 год запланированы в размере 112,422 млрд рублей.

Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год составит 105,911 млрд рублей, на 2023 год – 105,023 млрд. Общий объем расходов краевого бюджета на 2022 год составит 108,148 млрд рублей, на 2023 год – 109,351 млрд.