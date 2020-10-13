Дожди и туманы. О погоде в Алтайском крае 13 октября

Дождливая осень в Алтайском крае не сдает позиции. 13 октября на большей части региона ожидаются обильные осадки.

В регионе температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. На большей части территории дожди, в предгорьях местами сильные дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется от +7 до +9 градусов. По прогнозам синоптиков, в краевой столице возможен дождь.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В ночь с 13 на 14 октября в регионе температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Местами пройдут дожди.