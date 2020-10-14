АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные занятия по шахматам

В Центре детского научного и инженерно-технического творчества АлтГТУ "Наследники Ползунова" начал работу шахматный клуб для школьников. На занятия приглашают учеников 3-8 классов.

Как отмечают в Центре, шахматы развивают у ребенка логическое мышление и память, формируют умение решать трудные задачи, повышают усидчивость и работоспособность. Игра тренирует аналитические способности, учит мыслить стратегически и системно, воспитывает организованность и самостоятельность суждений.

Для участия в конкурсном отборе необходимо до 15:00 23 октября 2020 года заполнить регистрационную форму. Информация о порядке конкурсного отбора размещена на странице центра "Наследники Ползунова". Там же можно посмотреть расписание занятий.