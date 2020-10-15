Решить проблему онлайн. Жалобы в налоговую теперь принимают в электронном виде

Подать электронную жалобу в налоговую могут как юридические, так и физические лица и ИП. Рассматривают обращения по поводу решений налогового органа по результатам проверки, налогового уведомления, требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов, а также действий должностных лиц налоговых органов.

"Обращаем внимание налогоплательщиков, что при подаче электронной жалобы по ТКС обязательно требуется электронно-цифровая подпись. Подав жалобу в электронном виде, можно получить решение и иные документы, образующиеся в ходе досудебного урегулирования споров в отношении него, также в электронной форме по каналам связи", – рассказала начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС России по Алтайскому краю Ирина Каханова.

Порядок обжалования актов налоговых органов, сроки и способы подачи жалоб можно узнать в разделе "Досудебное урегулирование налоговых споров". Сроки и результат рассмотрения жалобы смотрите с помощью электронного сервиса "Узнать о жалобе".







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Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"