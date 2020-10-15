Решить проблему онлайн. Жалобы в налоговую теперь принимают в электронном виде

Подать электронную жалобу в налоговую могут как юридические, так и физические лица и ИП. Рассматривают обращения по поводу решений налогового органа по результатам проверки, налогового уведомления, требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов, а также действий должностных лиц налоговых органов.
"Обращаем внимание налогоплательщиков, что при подаче электронной жалобы по ТКС обязательно требуется электронно-цифровая подпись. Подав жалобу в электронном виде, можно получить решение и иные документы, образующиеся в ходе досудебного урегулирования споров в отношении него, также в электронной форме по каналам связи", – рассказала начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС России по Алтайскому краю Ирина Каханова.
Порядок обжалования актов налоговых органов, сроки и способы подачи жалоб можно узнать в разделе "Досудебное урегулирование налоговых споров". Сроки и результат рассмотрения жалобы смотрите с помощью электронного сервиса "Узнать о жалобе".
Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"
Комментарии
Ну ну.. лично полгода ездили искали пропавший платеж на 2 тысячи за прошлый год, их чек не устраивает должна быть у них бумажка о приходе, по всем этажам гоняли, с горемпополам нашли и прислали письмо "простите-извините" мы все нашли.
Обращался пару раз "электронно" - месяц волынят, потом приходит типичная отписка, да и все.
Ну хотя бы никуда ходить не надо.