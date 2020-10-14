Житель Москвы предстанет перед судом за интимные переписки с детьми

32-летний житель Москвы предстанет перед судом за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

"По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2018 года обвиняемый, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей Интернета, заходил на страницы к несовершеннолетним пользователям и вел переписку под вымышленным именем. В ходе общения он склонял их к совершению развратных действий и отправлял фотографии порнографического характера", – рассказали в СК.

Следствием доказано 12 эпизодов в отношении детей из семи регионов России, в частности из Алтайского края.