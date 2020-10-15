Полицейские изъяли марихуану у 50-летнего жителя Алтайского края

50-летний житель Рубцовска попал под подозрение сотрудников отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков из-за хранения марихуаны в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В частном доме и надворных постройках горожанина стражи порядка изъяли несколько пакетов и литровую банку с высушенным растением. Общая масса наркотического средства составила 251,1 грамма.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере". Уже установлено, что подозреваемый собирал дикорастущую коноплю на пустыре для собственного употребления.