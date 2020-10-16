Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения

Правительство России подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. В нем власти ухудшили прогноз по убыли населения страны – до 2024 года оно может уменьшиться на 1,2 млн человек.
В предыдущей версии плана убыль населения по итогам 2020 года планировалась на уровне 158 тысяч человек, однако согласно новым оценкам кабмина, численность россиян сократится более чем на 350 тысяч человек.
В следующие четыре года население страны также будет сокращаться по более пессимистичному сценарию. Так, если раньше прогнозировалось, что убыль в 2021 году составит 81,5 тысячи человек, то теперь предполагается, что россиян станет меньше на 290 тысяч.
Как рассказала профессор кафедры социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина, такой прогноз является результатом последствий Второй мировой войны, демографических ям 90-х годов и неготовностью россиян к многодетности, пишут "Известия".
Комментарии
Если бы улучшело это уже не правительство.
такой прогноз является результатом последствий Второй мировой войны... и неготовностью россиян к многодетности
Идиоты совсем? Причем тут ВОВ?
А про многодетность вообще молчу! самые неадекваты или ЖИВОТНЫЕ могут рожать по пять детей, не имея перспектив выживания.
То есть правительство не понимает, что люди - не животные?
"ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина, такой прогноз является результатом последствий Второй мировой войны" мыдрый вывод, именно мыдрый Куликовская битва. Нашествия Мамая волной легло на наш народ. Работу (доход) Жилье (гарантии будущего) , возможность учить и лечить, дети будут. Пользуйтесь природой делайте детей, сыпьте их в копилку будущих смертей (Хаокин... опера)
"власти ухудшили прогноз по убыли населения страны – до 2024 года оно может уменьшиться на 1,2 млн человек".
"такой прогноз является результатом последствий Второй мировой войны"... - про гражданскую и первую мировую забыли!!!
Красавцы - путинские министры - прогнозируют, но ничего не собираются делать, для того, чтобы такой гигантской убыли не было! И это не геноцид?
То есть правительство не понимает, что люди - не животные?
да ну? И ОТНОШЕНИЕ И ПОДАЧКИ все говорит об обратном
Ещё тяжёлое наследие царского режима и лихих 90-х.
Проще сваливать на наследие, ага.
Печенегов и половцев победили, называется.
Интересно, что на амике исчезли новости о скорой помощи. Реальный факт - к задыхающемуся больному скорая в Барнауле едет уже двое суток. Неужели, раз больницы забиты, поступила команда, на симптомы ковида не торопиться?
Интересно, что после сюжета про Алтайский край на Первом канале ситуация со скорой помощью даже ухудшилась, а активность прокуратуры при этом уменьшилась. Ну можно зарплату в 100 тысяч в месяц отработать хотя бы заявив, что такое положение не соответствует закону? А то возникает подозрение, что эти 100 тысяч в месяц можно потратить более эффективно, на скорую помощь, например, а не на прокуратуру
Интересно, что и активность журналистов по поводу скорой помощи уменьшилась. Раньше они вопросы собирали, а теперь уже и собирать не надо, большая часть журналистов уже сами столкнулись с вызовом скорой помощи. Может если они говорят, что журналисты, к ним едут быстрее? Может сейчас вообще только к блатным едут?
16.10.2020 10:40
гость
Раскачиваешь? Надо бы посильнее
10:40
гость
Нужно просто обратиться через Инстаграмм к нашим депутатам Кувшиновой и Бессарабову, они точно возьмут на личный контроль и помогут.
Ну это же ясно, Ленин бомбу солнцеликому аккурат на 2020 подложил. А так бы они уххх, они бы ого-го! Но не получается лет 30 все никак , акромя олигархов в стране ничего путного.
16.10.2020 10:52
Eugene
Реальный факт, позвони сам, вызови, скажи, что задыхаешься, завтра здесь обсудим, приехали к тебе или нет. Это я утрирую, конечно, так делать нельзя, многие реально задыхаются. Но это уже все знают. Думаю поэтому про это больше и не пишут
16.10.2020 10:57
- гость -
Нужно просто обратиться через Инстаграмм к нашим депутатам Кувшиновой и Бессарабову, они точно возьмут на личный контроль и помогут.
Это что еще за новый вызов скорой помощи?
Правительство России подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. В нем власти ухудшили прогноз по убыли населения страны – до 2024 года оно может уменьшиться на 1,2 млн человек.
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я думаю что та проблема легко решаемая и начала уже решаться при помощи наших братьев китайцев....
Интересно, что на амике исчезли новости о скорой помощи. Реальный факт - к задыхающемуся больному скорая в Барнауле едет уже двое суток. Неужели, раз больницы забиты, поступила команда, на симптомы ковида не торопиться?
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Почти всех жителей 10-миллионного китайского Циндао протестировали на коронавирус за 4 дня.