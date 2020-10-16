Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения

Правительство России подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. В нем власти ухудшили прогноз по убыли населения страны – до 2024 года оно может уменьшиться на 1,2 млн человек.

В предыдущей версии плана убыль населения по итогам 2020 года планировалась на уровне 158 тысяч человек, однако согласно новым оценкам кабмина, численность россиян сократится более чем на 350 тысяч человек.

В следующие четыре года население страны также будет сокращаться по более пессимистичному сценарию. Так, если раньше прогнозировалось, что убыль в 2021 году составит 81,5 тысячи человек, то теперь предполагается, что россиян станет меньше на 290 тысяч.

Как рассказала профессор кафедры социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина, такой прогноз является результатом последствий Второй мировой войны, демографических ям 90-х годов и неготовностью россиян к многодетности, пишут "Известия".