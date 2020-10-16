В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Табунском районе двух местных жителей подозревают в угоне двух ВАЗ-2106.

В отдел полиции обратился 41-летний мужчина, который рассказал, что ночью неизвестные угнали его автомобиль. При этом двери машины он не закрывал, а ключи оставил в замке зажигания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Позднее сотрудники ППС задержали двух молодых людей за рулем чужой машины такой же марки.

Как установили полицейские, вечером сельчане, ранее судимые за угон, проходили мимо одного из домов и увидели припаркованное авто. Злоумышленники решили прокатиться и вытолкали ВАЗ за ограду, однако вскоре слетели в кювет, где машина и застряла.

Этого парням оказалось мало и вскоре они нашли еще один ВАЗ-2106 в соседнем дворе. Транспортное средство они угнали таким же образом, однако покататься им не удалось – на выезде из деревни их задержали полицейские.

Свою вину злоумышленники признали полностью. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.