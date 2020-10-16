Суд закрыл дело о смерти двух взрослых и ребенка на пожаре в Алтайском крае

Бийский городской суд закрыл дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" в отношении 42-летней местной жительницы. Подробности сообщают в прокуратуре Алтайского края.

Как уже писал amic.ru, в марте 2020 года из-за замыкания электропроводки загорелся частный дом, который арендовала женщина. В результате пожара погибли ее 40-летний сожитель, 70-летняя мать, а также трехлетняя племянница. Как установили следователи, согласно договору аренды женщина должна была лично отвечать за пожарную безопасность и проведение текущего ремонта в доме. В том числе устранять неисправности электросети, чего сделано не было.

Суд прекратил дело, потому что бийчанка и потерпевшая сторона – родственники погибших – договорились о примирении.