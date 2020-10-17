Ребенок опасно свесился из окна седьмого этажа в Бийске

Местный житель запечатлел момент рискованного поступка малолетнего бийчанина, который выглянул из окна седьмого этажа. Видеозапись опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".

На кадрах видно, что ребенок активно жестикулирует, пытаясь что-то объяснить собеседнику, который находится внизу. При этом мальчик опасно свесился из окна.

Автор видео уточнил, что на кадрах многоэтажный дом, который расположен на улице Кутузова.

Многие комментаторы пришли к выводу, что родители должны объяснить сыну, что подобное поведение недопустимо, так как несет угрозу его жизни.