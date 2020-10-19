Врач и телеведущий Александр Мясников назвал повышенное потребление соли главным фактором риска развития инсульта.

В своей передаче "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" ведущий назвал чрезмерное потребление соли одной из основных причин повышенного артериального давления и развития рака желудка.

При этом вещество есть почти во всех магазинных продуктах, и производители нередко скрывают соль в составе за ее химическим названием – хлорид натрия.

Мясников посоветовал ограничивать потребление соли людям старше 50 лет, гипертоникам и тем, у кого есть проблемы с сердцем или почками. По его словам, человеку достаточно съедать до 5 граммов хлорида натрия, а людям с патологиями – до 2,5 грамма.