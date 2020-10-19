В Норвегии выявили новую разновидность коронавируса

Врачи из норвежского города Тронхейм нашли новую разновидность коронавирусной инфекции. Какими свойствами обладает новая мутация, пока неизвестно.

Как сообщает Lenta.ru, с 16 по 18 октября новый тип вируса обнаружили у восьми местных жителей. При этом подчеркивается, что ранее в Норвегии подобных вариантов COVID-19 не было. Поиск по международным базам также не дал результата.

По словам главврача коммуны Туве Ресстад, подхватить COVID-19 в Тронхейме стало проще, поскольку для распространения инфекции тесный контакт стал необязательным условием.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Норвегии с начала пандемии выявили 16,4 тысячи случаев коронавируса и 278 смертей. Выздоровели более 11,8 тысячи пациентов.