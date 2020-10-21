Осень балует жителей Алтайского края, возможно, последними теплыми днями. Местами в регионе температура будет очень даже летней.

В крае воздух прогреется до +13...+18 градусов, по югу столбики термометров поднимутся до +23°С. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +15...+17 градусов. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь с 21 на 22 октября в регионе ожидается +5...+10 градусов тепла. В предгорьях температура воздуха может опуститься до нуля. В Барнауле ночью прогнозируют от +1 до +3 градусов тепла.