Почти четверть россиян сократят расходы на новогодний стол

Почти четверть опрошенных россиян намерены сократить расходы на празднование Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие", в котором поучаствовала тысяча человек.

"В этом году бюджет не изменится у 47% опрошенных. Почти четверть респондентов (24%) заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол. Наибольший процент тех, кто вынужден экономить на Новый год, в Южном федеральном округе (30%), наименьший – в Северо-Западном (17%)", – говорится исследовании.

Также отмечается, что 8% респондентов заявили о намерении увеличить траты на встречу 2021 года. При этом еще 3%, напротив, признались, что праздновать Новый год не планируют.

По данным банка, в прошлом году 34% россиян потратили на новогодний стол до 5 тысяч рублей, 30% граждан – от 5 до 10 тысяч, 13% опрошенных – от 10 до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что только каждый двадцатый россиянин собирается в новогоднее путешествие. При этом более половины опрошенных проведут праздники дома.