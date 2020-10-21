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Новости

Почти четверть россиян сократят расходы на новогодний стол

, ИА "Амител"
Еще у половины бюджет не изменится
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Почти четверть опрошенных россиян намерены сократить расходы на празднование Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие", в котором поучаствовала тысяча человек.

"В этом году бюджет не изменится у 47% опрошенных. Почти четверть респондентов (24%) заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол. Наибольший процент тех, кто вынужден экономить на Новый год, в Южном федеральном округе (30%), наименьший – в Северо-Западном (17%)", – говорится исследовании.

Также отмечается, что 8% респондентов заявили о намерении увеличить траты на встречу 2021 года. При этом еще 3%, напротив, признались, что праздновать Новый год не планируют.

По данным банка, в прошлом году 34% россиян потратили на новогодний стол до 5 тысяч рублей, 30% граждан – от 5 до 10 тысяч, 13% опрошенных – от 10 до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что только каждый двадцатый россиянин собирается в новогоднее путешествие. При этом более половины опрошенных проведут праздники дома.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.10.2020 09:13
- гость -

Стабильность! Каждый новый год хуже старого.

21.10.2020 09:23
- гость -

есть куда расти... опускаться т.е.

21.10.2020 09:31
- гость -

Да, уж, и эти же самые люди голосуют за ер и вождя...

21.10.2020 09:35
- гость -

для меня новый год любимый праздник,
но в плане стола-это обычный ужин
например по субботам мы также ужинаем или обедаем

21.10.2020 09:36
- гость -

честно говоря я уже на неделю то не планирую.не то что на нг
с такой жизнью еще дожить надо

21.10.2020 09:37
- гость -

Для меня тоже. Ужин.

21.10.2020 09:42
- гость -

Прошедший год по росту цен был лучше чем заканчивающийся.Однако,это происки врагов и нацпредателей.

21.10.2020 09:43
- гость -

2020
По данным банка, в прошлом году 34% россиян потратили на новогодний стол до 5 тысяч рублей.

29 ДЕК 2014, 12:38
Росстат: средняя стоимость новогоднего стола для россиян увеличилась до 4,5 тыс. руб.

2014 год 4500 рублей = 129 долларов
2020 год 5000 рублей = 63 доллара

Вам дорогие россияне не кажется, что в вашей стране пора что-то менять?

21.10.2020 10:00
- гость -

Я новый рецепт нашла. Английский рождественский кекс. Очень вкусно. Но готовится долго

21.10.2020 10:07
- гость -

С этими ковид-ограничениями не понятно вообще будет ли какой то праздник на НГ. А то придется всем по норам сидеть.

21.10.2020 10:10
- гость -

Праздник это не нажраться, дней 10 без просыха.

21.10.2020 10:44
- гость -

Я новый рецепт нашла. Английский рождественский кекс.

На следующий странице вашей поваренной книги будет "Как сделать красную икру", а на последней - "Блюда из *** без соли"

21.10.2020 10:46
- гость -

21.10.2020 10:07
- гость -

А раньше Вы НГ где-то отмечали вне дома? Мы семьей всегда дома отмечаем. Так что для нас ограничения ни о чем.

21.10.2020 11:06
- гость -

Мы всегда отмечаем -ли вне дома, в этом пока неизвестно.

21.10.2020 11:27
Мадам

Смотря что считать новогодним столом... Ну 1 января дочки с семьями традиционно на обед приходят подравить... А вечером 31-го просто лёгкий ужин, чуть более изысканный и праздничный, чем обычно. В 12 часов под звон Курантов бокальчик шампанского с мандаринкой. И всё. Никогда не понимала, как можно жрать ночью!!!

21.10.2020 11:30
- гость -


21.10.2020 09:43
- гость -

Не кажется, у нас все хАрАшо! Мы всем дАвольны, а с другим вождём будет только хуже, пущай правит пожизненно!

21.10.2020 11:32
- гость -

Да фиг его знает что там будет с этим вирусом, запретами и ограничениями... но голубя лучше заморозить к новому году.

21.10.2020 11:43
- гость -

21.10.2020 10:44
- гость -
Судя по всему, ты его уже сейчас посасываешь.

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