Почти четверть россиян сократят расходы на новогодний стол

Почти четверть опрошенных россиян намерены сократить расходы на празднование Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие", в котором поучаствовала тысяча человек.
"В этом году бюджет не изменится у 47% опрошенных. Почти четверть респондентов (24%) заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол. Наибольший процент тех, кто вынужден экономить на Новый год, в Южном федеральном округе (30%), наименьший – в Северо-Западном (17%)", – говорится исследовании.
Также отмечается, что 8% респондентов заявили о намерении увеличить траты на встречу 2021 года. При этом еще 3%, напротив, признались, что праздновать Новый год не планируют.
По данным банка, в прошлом году 34% россиян потратили на новогодний стол до 5 тысяч рублей, 30% граждан – от 5 до 10 тысяч, 13% опрошенных – от 10 до 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что только каждый двадцатый россиянин собирается в новогоднее путешествие. При этом более половины опрошенных проведут праздники дома.
Комментарии
Стабильность! Каждый новый год хуже старого.
есть куда расти... опускаться т.е.
Да, уж, и эти же самые люди голосуют за ер и вождя...
для меня новый год любимый праздник,
но в плане стола-это обычный ужин
например по субботам мы также ужинаем или обедаем
честно говоря я уже на неделю то не планирую.не то что на нг
с такой жизнью еще дожить надо
Для меня тоже. Ужин.
Прошедший год по росту цен был лучше чем заканчивающийся.Однако,это происки врагов и нацпредателей.
2020
По данным банка, в прошлом году 34% россиян потратили на новогодний стол до 5 тысяч рублей.
29 ДЕК 2014, 12:38
Росстат: средняя стоимость новогоднего стола для россиян увеличилась до 4,5 тыс. руб.
2014 год 4500 рублей = 129 долларов
2020 год 5000 рублей = 63 доллара
Вам дорогие россияне не кажется, что в вашей стране пора что-то менять?
Я новый рецепт нашла. Английский рождественский кекс. Очень вкусно. Но готовится долго
С этими ковид-ограничениями не понятно вообще будет ли какой то праздник на НГ. А то придется всем по норам сидеть.
Праздник это не нажраться, дней 10 без просыха.
Я новый рецепт нашла. Английский рождественский кекс.
На следующий странице вашей поваренной книги будет "Как сделать красную икру", а на последней - "Блюда из *** без соли"
21.10.2020 10:07
- гость -
А раньше Вы НГ где-то отмечали вне дома? Мы семьей всегда дома отмечаем. Так что для нас ограничения ни о чем.
Мы всегда отмечаем -ли вне дома, в этом пока неизвестно.
Смотря что считать новогодним столом... Ну 1 января дочки с семьями традиционно на обед приходят подравить... А вечером 31-го просто лёгкий ужин, чуть более изысканный и праздничный, чем обычно. В 12 часов под звон Курантов бокальчик шампанского с мандаринкой. И всё. Никогда не понимала, как можно жрать ночью!!!
21.10.2020 09:43
- гость -
Не кажется, у нас все хАрАшо! Мы всем дАвольны, а с другим вождём будет только хуже, пущай правит пожизненно!
Да фиг его знает что там будет с этим вирусом, запретами и ограничениями... но голубя лучше заморозить к новому году.
21.10.2020 10:44
- гость -
Судя по всему, ты его уже сейчас посасываешь.