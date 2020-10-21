Эксперт рассказала, кому не стоит давать доступ к геолокации на смартфоне

Слежка за пользователями по геолокации в основном носит коммерческий и частный характеры и осуществляется с разрешения владельца устройства при установке приложений. Однако также за людьми могут следить иностранные спецслужбы, используя сервисы Google, рассказала адвокат Элеонора Абеле.

"Чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры. Когда устанавливаете приложения, часто случается, что появляется настойчивое предложение согласиться на определение местоположения", – цитирует юриста агентство "Прайм".

При этом Абеле отметила, что иногда отслеживание местоположения бывает полезным. Например, при экстренной ситуации, когда необходимо срочно вызвать полицию или скорую, но назвать адрес не хватило времени.