В России предложили запретить рекламу в почтовых ящиках

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил ввести запрет на распространение рекламы через почтовые ящики россиян. Соответствующую инициативу парламентарий направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву и главе Минстроя Владимиру Якушеву.

По мнению Зубарева, многие соотечественники получают рекламные листовки, среди которых сложно найти нужные письма и квитанции на оплату ЖКУ. В связи с этим парламентарий предлагает внести изменения в законы "О почтовой связи" и "О рекламе", признав почтовые ящики частной собственностью жильцов и запретить распространять через них любую безадресную рассылку.

Исключение могут составить только важные справочно-информационные сведения, социальная реклама, а также газеты и журналы официальных СМИ. Как отмечают "Известия", идею уже поддержали в Общественной палате и общественном совете при Министерстве строительства.