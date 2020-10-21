Барнаулец назло бывшей возлюбленной разослал ее интимные фото родным и знакомым

Жителя Барнаула осудили за незаконное собирание и распространение интимных фотографий бывшей сожительницы, сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

Как отмечается, на протяжении года мужчина совместно проживал с женщиной. В этот период они ссорились по различным поводам, что стало для барнаульца причиной неприязненного отношения к своей возлюбленной.

Вскоре горожанин, желая навредить сожительнице, сделал несколько интимных фотографий с ее изображением, пока та спала. После этого злоумышленник разослал снимки родственникам и знакомым потерпевшей.

В результате "фотографу" суд назначил наказание в виде штрафа в 7 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый признал полностью.