Кристина Асмус призналась, за какую роль ей стыдно

Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала, за какую роль ей стыдно, сообщает "МедикФорум".

Речь идет о фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины", где ей досталась роль девушки, которая готова на все за новый iPhone. Картина вышла в 2013 году и не вызвала такого резонанса, как скандально известный "Текст". Асмус появилась в кадре в нижнем белье, а затем и вовсе полностью оголилась.

Как ранее писал amic.ru, в прошлом году Асмус сообщила о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.

В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли кадры слишком откровенными.

Помимо того, что Кристине писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы – Гарика Харламова.

Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их. Впоследствии Харламов и Асмус действительно объявили о разводе.

В июне выяснилось, что Асмус вновь снялась в эротической сцене – в фильме Филиппа Юрьева "Китобой".