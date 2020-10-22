Кристина Асмус призналась, за какую роль ей стыдно

Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала, за какую роль ей стыдно, сообщает "МедикФорум".
Речь идет о фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины", где ей досталась роль девушки, которая готова на все за новый iPhone. Картина вышла в 2013 году и не вызвала такого резонанса, как скандально известный "Текст". Асмус появилась в кадре в нижнем белье, а затем и вовсе полностью оголилась.
Как ранее писал amic.ru, в прошлом году Асмус сообщила о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.
В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли кадры слишком откровенными.
Помимо того, что Кристине писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы – Гарика Харламова.
Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их. Впоследствии Харламов и Асмус действительно объявили о разводе.
В июне выяснилось, что Асмус вновь снялась в эротической сцене – в фильме Филиппа Юрьева "Китобой".
Комментарии
ну наконец-то! Появилась новость про Кристину.
А то я уже волноваться начал: восемь утра,а про Асмус еще ничего не сказали.
Теперь спокоен
Точно, новости про эту писюшку в последнее время заполонили Амик. Кто-то видимо к ней неровно дышит в редакции.
Порнозвезда... Восходящая...