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Новости

Кристина Асмус призналась, за какую роль ей стыдно

, ИА "Амител"
Актрисе пришлось полностью раздеться перед камерой
Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала, за какую роль ей стыдно, сообщает "МедикФорум".

Речь идет о фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины", где ей досталась роль девушки, которая готова на все за новый iPhone. Картина вышла в 2013 году и не вызвала такого резонанса, как скандально известный "Текст". Асмус появилась в кадре в нижнем белье, а затем и вовсе полностью оголилась.

Как ранее писал amic.ru, в прошлом году Асмус сообщила о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.

В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли кадры слишком откровенными.

Помимо того, что Кристине писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы – Гарика Харламова.

Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их. Впоследствии Харламов и Асмус действительно объявили о разводе.

В июне выяснилось, что Асмус вновь снялась в эротической сцене – в фильме Филиппа Юрьева "Китобой".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.10.2020 08:13
- гость -

ну наконец-то! Появилась новость про Кристину.
А то я уже волноваться начал: восемь утра,а про Асмус еще ничего не сказали.
Теперь спокоен

22.10.2020 08:31
- гость -

Точно, новости про эту писюшку в последнее время заполонили Амик. Кто-то видимо к ней неровно дышит в редакции.

22.10.2020 09:08
- гость -

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