Жители Бийска выступают против новой системы оплаты тепла

В социальных сетях жители Бийска высказывают свое недовольство новой системой оплаты тепла, которую планируют ввести в ближайшее время. Против этого они создали петицию.

"Считаю, что переход города на систему оплаты "Альтернативная котельная" дополнительно увеличит расходы на тепло в каждой семье города, причем качество услуги останется на прежнем уровне. Считаю недопустимым устранение администрации города от формирования тарифа на теплоснабжение. В связи с этим предлагаю отказаться от перехода на новую систему оплаты "Альтернативная котельная", – написал автор петиции.

По мнению бийчанина, главная проблема новой системы заключается в том, что тарифы на тепло будут формироваться по правилам рынка, а значит, горожане могут пострадать от резкого повышения цен.