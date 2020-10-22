Жители Бийска выступают против новой системы оплаты тепла

В социальных сетях жители Бийска высказывают свое недовольство новой системой оплаты тепла, которую планируют ввести в ближайшее время. Против этого они создали петицию.
"Считаю, что переход города на систему оплаты "Альтернативная котельная" дополнительно увеличит расходы на тепло в каждой семье города, причем качество услуги останется на прежнем уровне. Считаю недопустимым устранение администрации города от формирования тарифа на теплоснабжение. В связи с этим предлагаю отказаться от перехода на новую систему оплаты "Альтернативная котельная", – написал автор петиции.
По мнению бийчанина, главная проблема новой системы заключается в том, что тарифы на тепло будут формироваться по правилам рынка, а значит, горожане могут пострадать от резкого повышения цен.
Комментарии
А кому мнение этих горожан нужно, кого они могут назвать защитниками своих интересов во власти?!
Нет защиты от хозяев страны. Нет денег не пользуйся услугами. Рынок.