Злоумышленники заставили бийчанина дважды за день обращаться в полицию

26-летнему жителю Бийска пришлось два раза за сутки обращаться в полицию из-за действий злоумышленников. Сначала его обокрали, а затем обманули.

Первое заявление он подал из-за кражи документов из автомобиля. Добычей неизвестных стал паспорт и военный билет. Чтобы вернуть их, мужчина подал объявление через интернет.

В этот же день ему позвонила неизвестная и сообщила, что она может вернуть документы, но только если пострадавший переведет ей тысячу рублей. После того как бийчанин выполнил условие, девушка перестала выходить на связь. Мужчине снова пришлось идти в полицию и оформлять второе заявление, рассказали в МВД.