Госдума продлит заморозку накопительных пенсий до 2023 года

Госдума на пленарном заседании в четверг, 22 октября, приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 года, сообщает ТАСС.
С 2014 года в России отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты направляют на страховую часть выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма, согласно предыдущему документу, должна была действовать до 2022 года.
"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", – сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных.
Комментарии
Обворовали население и все им побоку.
Ну так такое население и нужно грабить. Оно всё стерпит.
ЗАБЕГАЛИСЬ С ЭТОЙ ПОДАЧКОЙ ДА ЗАБЕРИТЕ ЕЕ СЕБЕ СОВСЕМ ОТМЕНИТЕ !!! ЗАБЕГАЛИСЬ ЗАМЕТАЛИСЬ
Сильна экономика замороженными средствами своих пенсинонеров. Модаванам вот даём 500 млн. $ для поддержки штанов - они спадают у них, патамушта на тесёмочках. А наши пенсы ещё на пару дырок ремень кирзовый проколют и проживут.
ДА ЗАБЕРИТЕ ЕЕ СЕБЕ СОВСЕМ
Спасибо. Но есть подозрение, что не все с радостью отдадут свои деньги. Лучше их морозить пока их инфляция не съест.