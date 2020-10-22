Госдума продлит заморозку накопительных пенсий до 2023 года

Госдума на пленарном заседании в четверг, 22 октября, приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 года, сообщает ТАСС.

С 2014 года в России отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты направляют на страховую часть выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма, согласно предыдущему документу, должна была действовать до 2022 года.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", – сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных.