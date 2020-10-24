Эксперты назвали продукты, которые подорожают к Новому году

До конца года в России могут подорожать сразу несколько видов продуктов – макароны, мясо, молоко и морепродукты.

Как рассказал директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Вострикова в интервью "Вечерней Москве", стоимость макаронных изделий увеличивается из-за удорожания продовольственной пшеницы. Вместе с ней растет и цена на кормовые культуры: ячмень, фуражную кукурузу и другие, что приводит к подорожанию мяса и молока.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозировал повышение цен на рыбу и рыбные продукты, в частности, икру. По его мнению, 80% улова с Дальнего Востока отправляют в Азию, поскольку судовладельцам проще продавать рыбу за границу прямо "с корабля".