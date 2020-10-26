Оперштаб Алтайского края предложил "выбрать" судьбу бастующих медиков

В Telegram-канале оперштаба Алтайского края запустили опрос – что делать Минздраву с медиками, которые отказываются работать без ковидных доплат.

Среди вариантов ответа на момент публикации лидирует предложение сделать всем одинаковые доплаты вне зависимости от места работы врачей – за него проголосовали почти 40% участников. Второе место занимает предложение изменить федеральные правила доплат – 23%. Почти также популярен вариант дифференцировать выплаты в зависимости от степени контакта с инфицированными.

Другие варианты от оперштаба оказались не так популярны. "Законодательством урегулировано: и для тех, кто рискует, и для тех, кто постоянно работает с больными" и "Четко разъяснить медицинским работникам, кто за что и сколько получает" набрали по 7% голосов.

Хуже всего жители края отнеслись к предложению подобрать других врачей в "бунтующие" отделения – 3%.

Напомним, что медики из инфекционного отделения ЦГБ Бийска заявили о намерении отказаться от ночных дежурств и работы в выходные, пока им не установят доплаты как в ковидном госпитале. По словам завотделением Ларисы Фоминской, врачам приходится работать в жутких условиях по несколько суток подряд.

Вечером 25 октября в официальной группе оперштаба появилось объяснение, что выплаты назначаются в соответствии с федеральными постановлениями № 415 и № 484. Поскольку отделение не относится к "ковидным", то врачам положена лишь доплата по первому документу – согласно отработанным часам.