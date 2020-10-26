Оперштаб Алтайского края предложил "выбрать" судьбу бастующих медиков

В Telegram-канале оперштаба Алтайского края запустили опрос – что делать Минздраву с медиками, которые отказываются работать без ковидных доплат.
Среди вариантов ответа на момент публикации лидирует предложение сделать всем одинаковые доплаты вне зависимости от места работы врачей – за него проголосовали почти 40% участников. Второе место занимает предложение изменить федеральные правила доплат – 23%. Почти также популярен вариант дифференцировать выплаты в зависимости от степени контакта с инфицированными.
Другие варианты от оперштаба оказались не так популярны. "Законодательством урегулировано: и для тех, кто рискует, и для тех, кто постоянно работает с больными" и "Четко разъяснить медицинским работникам, кто за что и сколько получает" набрали по 7% голосов.
Хуже всего жители края отнеслись к предложению подобрать других врачей в "бунтующие" отделения – 3%.
Напомним, что медики из инфекционного отделения ЦГБ Бийска заявили о намерении отказаться от ночных дежурств и работы в выходные, пока им не установят доплаты как в ковидном госпитале. По словам завотделением Ларисы Фоминской, врачам приходится работать в жутких условиях по несколько суток подряд.
Вечером 25 октября в официальной группе оперштаба появилось объяснение, что выплаты назначаются в соответствии с федеральными постановлениями № 415 и № 484. Поскольку отделение не относится к "ковидным", то врачам положена лишь доплата по первому документу – согласно отработанным часам.
Комментарии
Думают найти тех,кто бесплатно пойдет работать на излом?Так может своим примером показать?Как во время войны,на амбразуру..
Нужно провести опрос на тему "Что делать с руководством Минздрава Алтайского края"
Офигеть новость. "Бастующие медики". Вопрос должен стоять кого из минзрава надо садить и насколько за такую ситуацию. Как эта клоунада надоела уже, им самим не стыдно кидать медиков?! По всей России своими новостями уже прославились, а медики виноваты оказались.
А варианта подобрать нового губернатора и поменять весь штат минздрава нет?
Путин ногами топал - говорил, что допаты положены тем, кто работает по факту с ковидниками. Чё не понятно?
Вариант, отправить минздрав в этот госпиталь, пусть работают, а не дурью маются. До чего они докатились, им больше заняться нечем, на работе скучают. Министр, им больше не наливайте и косяк не давайте.
Какое это беспредельное хамство - устраивать подобные опросы. А «подобрать других врачей» - это вообще за гранью. В больницы и на скорые «подобрать» не могут, а оставшимися разбрасываются.
Чё не понятно?
так он не указ для местных воротил....
варианта "заплатить положенное" нет разве?
Объясните пожалуйста доступным языком. В чём раздор. Из новости совсем не понятно.
Ковидные надбавки введены тем кто работает с ковидными больными, чтобы компенсировать высокие риски и стимулировать врачей работать в ковидных госпиталях.
Если указанные доктора и медрпботники работают в первичном фильтре и отсеивают ковидных от нековидных - их требования вполне разумны.
А если их требования типа почему им доплачивают а нам нет нам тоже нужна достойная оплата труда. ТО это вопрос другой темы, не ковидной и уравнивать тех и других неправильно. ТОгда вопрос стимула и оплаты рисков пропадает. Тут нужно тогда говорить вообще о достойной оплате медицинского труда.
Ну или я чего-то не понял.
Еще бы на референдум вынесли, специалистов нет что ли чтобы конфликтную ситуацию решить? А для чего тогда руководящие посты занимали? Руководство подразумевает ответственность , а не перекладывание ее на других.
Попов и ответственность, не смешите.
Медиков заменить минздравом
Нужно увольнять руководством Минздрава Алтайского края, возможно с последующим уголовным делом!
Руководство подразумевает ответственность , а не перекладывание ее на других.
ответственность в 1961 году закончилась...
Как аукница так и откликница
Предлагаю подобрать новый Минздрав
10 шпицрутенов каждому, а потом переспросить.