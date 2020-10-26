Сирота из Алтайского края прошла в полуфинал федерального музыкального шоу

Жительница алтайского села Троицкое Виктория Пивторак прошла в полуфинал федерального шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ.

В музыкальном конкурсе соревнуются дети-сироты. 18-летняя Виктория потеряла родителей в раннем возрасте. Ее воспитывали бабушка и дедушка по линии отца. Девушка играет на фортепиано и учится актерскому мастерству.

В эфире Виктория исполнила песню Нюши "Наедине". Выступление девушки оценили судьи и пропустили ее в полуфинал.

Напомним, что ранее жительница села Тальменка Анастасия Шугалей выступила на шоу "Голос" Первого канала и попала в команду Валерия Сюткина.