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Сотрудник УФСИН вынес алтайскую пенсионерку из горящего дома

, ИА "Амител"
94-летняя женщина не смогла самостоятельно покинуть строение
Дмитрий Лебедкин / Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Дмитрий Лебедкин / Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Пожилая хозяйка дома пострадала при пожаре в строении на территории, прилегающей к лечебно-исправительному учреждению № 8, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники ведомства, входящие в пожарную команду объекта. Горел трехквартирный дом.

Узнав, что внутри находится 94-летняя пенсионерка, водитель пожарного автомобиля прапорщик внутренней службы Дмитрий Лебедкин вошел в горящее здание и нашел там пожилую женщину.

Он вынес пострадавшую на улицу. Прибывшие медики доставили пациентку в больницу.

При поддержке подразделений МЧС из Новоалтайска и Барнаула пожар вскоре потушили.

"Мне впервые довелось спасти из огня человека. Думаю, что в работе пожарных такое – обычное дело, – поделился Лебедкин. – Мы с товарищами всегда готовы прийти на помощь тем, кому она нужна".

Ранее amic.ru писал, что спасатели эвакуировали девять жильцов загоревшегося двухэтажного дома в Алейске ночью 23 октября.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2020 09:46
- гость -

Вот кому надо зарплаты увеличивать, а не чиновникам, депутатам и друзьям путина!

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